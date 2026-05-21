Dit is de reden waarom de baby G-klasse toch een plofmotor krijgt

De compacte G-klasse zou in principe volledig elektrisch worden. Toch komt er een ouderwetse plofmotor in de baby G en dit is waarom.

Na jaren van geruchten werd eindelijk duidelijk dat het gaat gebeuren. Mercedes-Benz werkt aan een kleinere versie van de o zo populaire G-klasse. In tegenstelling tot zijn grote broer, zou de baby G een EV worden. Toch niet.

Eerder dit jaar werd al duidelijk dat er een benzinemotor naar de kleinere G-klasse komt. Nu weten we ook waarom. Dat heeft alles te maken met de Amerikaanse markt. Daarover bericht Autonews . Niet geheel toevallig één van de belangrijkste markten van de Mercedes G-klasse. En afgezien van misschien Beverly Hills, zou een elektrische baby G-klasse er geen succes hebben.

De Amerikanen willen benzine, punt

Tenminste, dat vreesden Amerikaanse dealers. Intern bij Mercedes is er serieus gediscussieerd over de aandrijflijn van de zogeheten ‘little G’. Elektrisch lag voor de hand, zeker nu de grote G-klasse ook een EV-variant heeft gekregen. Maar tijdens gesprekken met dealers kwam er een duidelijk signaal naar voren: zonder verbrandingsmotor gaat dit helemaal niks worden in Amerika.

Sterker nog, Amerikaanse dealers hebben er actief op aangedrongen om een benzineversie toe te voegen. En als de Amerikanen iets willen, dan luistert Mercedes. Niet zo gek ook, want de G-klasse is daar populairder dan ooit. In 2025 werden er meer dan 12.000 exemplaren verkocht.

Twee smaken: EV én ICE

De baby G-klasse krijgt nu een zogeheten dual-powertrain aanpak. Oftewel: je kunt straks kiezen tussen elektrisch rijden of een traditionele verbrandingsmotor. Daarmee probeert Mercedes een zo breed mogelijk publiek aan te spreken.

En dat is geen overbodige luxe, want de adoptie van elektrische auto’s loopt wereldwijd allesbehalve gelijk. In Europa gaat het hard, maar in andere markten – zoals de VS – is de vraag nog lang niet zo vanzelfsprekend.

Het is ook niet zo gek. De afgelopen maanden hebben we gezien dat meerdere autofabrikanten voorzichtiger zijn met een EV-only beleid. De hele transitie naar volledig elektrisch is bij meerdere merken op een lager pitje gezet. Zeker in de markt van luxere auto’s is de vraag naar benzine een stuk groter dan een EV.

Lancering laat nog even op zich wachten

De verwachting is dat de baby G-klasse ergens in de eerste helft van 2027 debuteert. Of beide aandrijflijnen meteen beschikbaar zijn, is nog niet bevestigd. Het kan zomaar zijn dat er eerst een volledig elektrische variant komt en pas later de versie met benzine.

Of dat Mercedes lokaal per markt keuzes maakt. In Europa is de verwachting dat zo’n elektrische variant het wél goed gaat doen.





