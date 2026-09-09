Onderzoek: zoveel goedkoper is elektrisch rijden dan op benzine in Europa

Er zijn maar weinig dingen die zo'n overtuigingskracht hebben als een rekening die lager uitvalt dan je had verwacht. Precies dat geldt blijkbaar ook voor de EV's. Een nieuw onderzoek van het International Council on Clean Transportation (ICCT) laat namelijk zien dat elektrisch rijden in Europa inmiddels flink goedkoper is dan rijden op benzine. En de benzinepomp werkt ondertussen hard mee aan de verkoop van de stekkerauto.

Elektrisch rijden 33 procent goedkoper

Volgens het ICCT waren batterij-elektrische auto's in 2025 gemiddeld 33 procent goedkoper om mee rond te scheuren dan de ouderwetse benzineauto's. De belangrijkste boosdoeners voor de benzineauto zijn natuurlijk de brandstofprijzen die de verkeerde kant op gaan en batterijen die juist goedkoper worden.

De onderzoekers laten ook weten dat de stijgende olieprijzen sinds eind februari de gebruikskosten van auto's met een verbrandingsmotor met 12 tot 36 procent hebben verhoogd. Wie tegenwoordig bij de pomp staat, begrijpt precies hoe dat werkt. De auto zuipt nog steeds even veel, alleen kost dat zuipen wel steeds meer geld.

Hetzelfde geldt eigenlijk voor de aanschaf van de auto. In Duitsland bijvoorbeeld waren EV's in 2025 in de drie grootste voertuigsegmenten ongeveer even duur als vergelijkbare benzineauto's. Gebaseerd op prijsgegevens van 100.000 auto's.

Dat de EV goedkoper wordt, komt onder andere door de lagere kosten voor batterijproductie. Daarnaast worden de stekkertrekkers ook steeds bruikbaarder omdat het rijbereik steeds groter wordt. Die nam volgens het onderzoek namelijk tussen 2020 en 2025 met maar liefst 30 procent toe. Niet gek.

De benzineauto krijgt steeds meer tikken

Het is dus niet alleen een kwestie van een goedkope kilowattuur versus een bijna onbetaalbare liter benzine. De elektrische auto wordt en goedkoper om te bouwen én goedkoper om mee te rijden. Dat maakt het voor consumenten toch wel steeds lastiger om het gebruik van een brandstofauto goed te praten.

Al is er natuurlijk wel een belangrijke kanttekening: waar je laadt maakt echt best veel uit. Thuisladen is natuurlijk een compleet ander verhaal dan iedere dag de duurste snellader langs de snelweg pakken. Maar goed, de onderzoekers stellen desondanks dat elektrische auto's in 2025 gemiddeld goedkoper waren om mee te rijden, zelfs wanneer uitsluitend publiek werd geladen.

Ook de baas ziet de rekening

En dat EV's een stuk goedkoper zijn begint ook in Nederland door te dringen. Uit onderzoek van VMS Insight onder ruim tweehonderd bedrijven blijkt namelijk dat de gigantisch hoge brandstofkosten werkgevers ertoe aanzetten hun mobiliteitsbeleid toch een andere kant op te sturen.

Vooral middelgrote bedrijven willen steeds sneller een volledig elektrisch wagenpark. Daarnaast wordt er natuurlijk extra scherp gekeken naar de brandstofkosten en kilometers en wordt thuiswerken weer een stuk interessanter. Want ja, als zakelijk rijden steeds meer gaat kosten is het goedkoopste natuurlijk de kilometers die je helemaal niet rijdt.