Is het einde van Verstappen bij Red Bull nu echt aangebroken?

Het was weer zo'n race waar je als Max Verstappen-fan met van die heerlijk samengeknepen billen naar zat te kijken. Niet omdat hij langzaam was, nee integendeel. De Nederlander leek eigenlijk wel op weg naar een keurige podiumplaats, totdat zijn Red Bull besloot dat het allemaal wel mooi was geweest. Helaas. Maar juist die uitvalbeurt van Max kan achteraf veel grotere gevolgen hebben dan alleen maar een gemist podiumplekje. Na de Grand Prix van Groot-Brittannië is namelijk officieel een belangrijke clausule in het contract van Verstappen geactiveerd.

De rekensom is simpel

Verstappen stond natuurlijk al een paar kilometer achter in het kampioenschap, maar na zijn uitvalbeurt op Silverstone is een plek in de top twee vóór de zomerstop nu echt onmogelijk geworden. En dat is belangrijk, omdat zijn contract bij Red Bull een prestatieclausule bevat. Want staat Verstappen vóór de zomerpauze niet bij de eerste twee in het WK, dan krijgt hij gewoon de mogelijkheid om na dit seizoen onder zijn contract uit te komen.

Met alleen nog de Grands Prix van België en Hongarije te gaan is de achterstand op nummer twee George Russell 78 punten. Er zijn nog maximaal 50 punten te verdienen. Daar heb je geen rekenmachine voor nodig lijkt me.

En nu?

Dat betekent trouwens niet dat Verstappen zijn Red Bull morgen inlevert bij de receptie of iets in die richting. Volgens verschillende media zou hij tot oktober de tijd hebben om daadwerkelijk te beslissen of hij de clausule gebruikt. De komende weken worden dus wat dat betreft cruciaal.

Ook de timing is opvallend. Red Bull leek namelijk na de recente updates juist weer voorzichtig de goede kant op te gaan, maar twee technische problemen in korte tijd hebben toch wel flink wat roet in het eten gegooid. In Oostenrijk ging het al mis tijdens de kwalificatie, op Silverstone eindigde opnieuw een veelbelovende race in een laten we zeggen: lichte teleurstelling.

Waar moet hij dan heen?

Dat is meteen het lastige deel. Ferrari lijkt voorlopig geen optie met Charles Leclerc en Lewis Hamilton onder contract. Mercedes werd lange tijd genoemd als favoriete bestemming, maar daar lijken cowboy Woody en Kimi Antonelli voorlopig stevig in het zadel te zitten. Ook McLaren wordt her en der genoemd, al is het wel nog onduidelijk hoe concreet die gesprekken nou echt zijn.

Goed, één ding staat na Silverstone in ieder geval vast: voor het eerst is het niet langer een theoretische discussie. Verstappen kan Red Bull nu daadwerkelijk verlaten. Of hij dat ook gaat doen, wordt misschien wel hét verhaal van de tweede seizoenshelft. Blij is Max op dit moment in ieder geval niet.

Via: GPFans

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