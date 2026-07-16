Waarom de elektrische BMW M3 meer pk's krijgt dan de benzineversie

Elektrische auto's lijken tegenwoordig vooral te strijden om één klein dingetje: het vermogen. Mercedes-AMG legt meer dan 1.000 pk in een EV, terwijl Chinese fabrikanten inmiddels vrolijk richting de 3.000 pk gaan. BMW doet daar dus bewust even niet aan mee. Toch krijgt de elektrische M3 straks wél meer vermogen dan zijn benzinebroer. En daar zit eigenlijk een logische gedachte achter.

Meer vermogen is noodzakelijk

Tijdens het magische Goodwood Festival of Speed gaf M-eindbaas Frank van Meel in een gesprek met BimmerToday meer duidelijkheid over de eerste volledig elektrische BMW M3. Hij bevestigde dat de EV krachtiger wordt dan de huidige benzine-M3, maar vertelde helaas niet het exacte vermogen.

Waarom die extra pk's? Je kan het al raden. Een elektrische M3 wordt sowieso zwaarder door het accupakket. Om ervoor te zorgen dat de prestaties en het typische M-karakter niet onder dat extra gewicht lijden, is er gewoon meer vermogen nodig.

De huidige M3 CS is met 543 pk al de krachtigste M3 met verbrandingsmotor ooit. De elektrische M3 gaat daar dus overheen, maar verwacht geen bizarre vermogens van vier cijfers.

1.000 pk is leuk voor YouTube

Volgens Van Meel zou BMW technisch makkelijk een elektrische M3 met meer dan 1.000 pk kunnen bouwen. Sterker nog, het merk bewees dat al met de extreme Vision Driving Experience, een testauto die naar schatting zo'n 1.340 pk produceerde. Maar volgens de M-baas heeft dat gewoon weinig zin.

Een paar keer vol accelereren lukt prima, maar daarna lopen de temperaturen zo hoog op dat de prestaties snel terugvallen. Om dat te voorkomen zou BMW gigantische koelsystemen moeten monteren, met wederom extra gewicht als gevolg. En dat staat weer haaks op wat een M-auto volgens BMW moet zijn.

Dus ja, allemaal leuk voor een sprintje bij het stoplicht of een YouTube-video met een spectaculaire 0-100-tijd, maar minder leuk als je ook nog tien rondjes Nürburgring wilt rijden zonder dat de auto halverwege in een soort energiebesparingsmodus schiet.

Twee M3's, twee smaken

Goed nieuws voor de puristen is er natuurlijk ook gewoon. De elektrische M3 verschijnt naar verwachting in 2027, maar BMW werkt tegelijkertijd gewoon keihard aan een compleet nieuwe M3 met de voor iedereen bekende zespitter. Er is immers niets zo fijn, als een zes-in-lijn.

Die benzineversie krijgt ook lekker geen plug-in hybride aandrijflijn zoals de huidige M5. De onlangs vernieuwde S58-motor voldoet dankzij nieuwe techniek gewoon aan de Euro 7-emissienorm en gaat daardoor nog jaren mee te kunnen.

De aanpak van BMW is natuurlijk top. Liever een elektrische M3 die na tien minuten circuitrijden nog altijd hetzelfde presteert, dan eentje die alleen tijdens de eerste sprint indruk maakt. En dat klinkt eigenlijk precies zoals een M3 hoort te zijn.

Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Discover