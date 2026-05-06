Red Bull verklaart: dit is waarom Verstappen zo snel was in Miami

Bij de GP van Miami 2026 verraste Max Verstappen vriend en vijand. Zijn Red Bull RB22 ging ineens als een speer en deed zelfs mee om de pole-position. Welk konijn heeft het technische team van Red Bull uit de hoge hoed getoverd?

Technisch manager Pierre Waché geeft er verrassend veel over prijs. Een belangrijke factor voor de prestaties zit namelijk op een aparte plek. Red Bull heeft voor het raceweekend in Florida een probleem in de stuurinrichting gevonden en opgelost. De oplossing was vrij simpel: een de oude inrichting eruit en er een compleet nieuw stuurhuis voor terug monteren. Da’s simpeler gezegd dan gedaan. Waché legt uit: ‘’De pauze gaf ons de tijd om de onderdelen te produceren. Anders hadden we in Bahrein en Jeddah de onderdelen niet gehad."

Slimme extra test

Natuurlijk biedt dit nog geen garantie op een werkend systeem. Daarom kwam het erg goed uit dat Red Bull nog een filmdag op het programma had op Silverstone. Hierbij konden er dus niet alleen marketing beelden geschoten worden, maar ook getest worden of de inrichting nu wel naar behoren werkte.

De grote upgrade

Naast het vervangen van de hele stuurinrichting zijn de collega’s van Verstappen druk bezig geweest met een upgradepakket. De set nieuwe onderdelen bestaat uit maar liefst zeven nieuwe spullen. Er waren aanpassingen aan de gehele voorvleugel, luchthappers bij de voorwielen, vloer, sidepods, spiegelsteunen, motorkap en achtervleugel (waarover zometeen meer).

Waar Red Bull vorig jaar nog wat verbeteringen uitbracht die geen of weinig verbeteringen bleken te zijn, gaat het nu wel meteen goed. Waché: “Het heeft aan onze verwachtingen voldaan. Het is puur het pakket zelf dat de verwachtingen heeft waargemaakt, maar nadat we een aantal andere problemen hadden opgelost, heeft dat ook geleid tot een Max-prestatie die we misschien niet hadden verwacht.” Wat hij dus eigenlijk zegt, is dat de auto wel beter is geworden, maar hierdoor ook Verstappen nog beter is.

‘Maxarena’-vleugel

De meest opvallende verandering is de achtervleugel. Net als Ferrari klapt de achtervleugel op de rechte stukken niet enkel omhoog open, maar draait een rondje. Hierdoor duwt de lucht, de achterkant van de auto ietwat omhoog op rechte stukken waardoor je een hogere topsnelheid bereikt.

Omdat Ferrari al bij de testdagen met dit systeem kwam, denkt de hele F1-paddock (inclusief ondergetekende) dat Red Bull dit trucje heeft afgekeken bij Ferrari. Zelf zweren ze dat het anders zit. "Ik denk dat we in november zijn begonnen’’, zegt Waché.

Waarom krijgen we het nu pas te zien? ‘’We hebben geprobeerd het in Bahrein te introduceren, en daarna in Melbourne. We liepen tegen wat problemen aan om het werkend te krijgen. We hebben het opnieuw geprobeerd in Suzuka, maar dat ging erg moeizaam, maar nu is het gelukt’’, aldus de technische man van Red Bull.

Waarom is het zo lastig?

De Fransman gaat ook dieper in op de complexiteit van zo’n system: ‘’Het is een lang proces om dit soort apparaten te ontwikkelen. De tijd die je hebt om het te openen en te sluiten [0,4 seconden red.] is beperkt. En het is een langere afstand dan we gewend waren. We hadden ook een aantal problemen niet voorzien, omdat het een nieuw systeem is. Misschien was het onze fout waardoor we dingen moesten repareren. En na de reparatie kost het tijd, bovenop de normale ontwikkelingsfase van de auto.”

En hierna?

Nu de energiedrankjesfabrikant weer vooraan meedoet in de Formule 1 wordt er al rijkhalzend uitgekeken naar het volgende grote updatepakket. Die laat nog wel even op zich wachten. Waché hoopt voor de GP van Oostenrijk (race 8 eind juni pas na de races in Canada, Monaco en Barcelona) het volgende pakket op de auto te hebben zitten. Het zou dan vooral gaan om het drukken van het gewicht van de F1-auto. Nu zou de RB22 nog kampen met ongeveer zes kilo overgewicht terwijl dat aan het begin van het seizoen nog 12 kilo was. Zo snel kan het dus gaan. En dan is er nog een gigantisch lang F1-seizoen te gaan. Schrijf Verstappen en Red Bull voorlopig dus nog maar niet af.