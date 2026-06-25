Waarom de F1-coureurs dit weekend verplicht met extra ballast rondrijden

In de autosport telt elke gram. Formule 1-teams spenderen miljoenen euro's om onderdelen van koolstofvezel zo dun en licht mogelijk te maken. Het is dan ook bizar dat de FIA, de overkoepelende autosportfederatie, de teams voor het aankomende raceweekend in Oostenrijk dwingt om extra ballast mee te nemen. Dat is in het belang van de veiligheid van de coureur.

De reden achter de maatregel is de extreme hittegolf die Europa momenteel teistert. Dat is trouwens extra slecht nieuws voor Mercedes, maar dat is een ander verhaal. Volgens de officiële weerdienst van de FIA stijgt het kwik op de Red Bull Ring in Spielberg dit weekend naar 33 graden Celsius. Daardoor treedt een speciale protocol in werking die is opgesteld na de gevaarlijk hete GP van Qatar 2023.

"In overeenstemming met artikel B1.5.10 van het FIA F1-reglement wordt na ontvangst van een voorspelling van de officiële weerdienst waarin wordt voorspeld dat de hitte-index op enig moment tijdens de race bij deze wedstrijd hoger zal zijn dan 31,0 °C, een hittegevaar afgekondigd“, zegt de FIA .

De keuze: Koelen of verzwaren

Het regelement schrijft voor dat bij hittegevaar het zogeheten Driver Cooling System verplicht op de auto moet worden gemonteerd en volledig functioneel moet zijn voor de start van de race. Het team moet álle mechanische componenten en de koelvloeistof installeren.

Er is echter een uitzondering gemaakt voor de persoonlijke uitrusting van de coureur zelf. Dit gebeurt via een speciaal koelvest. Een koude vloeistof loopt via dunne leidingen over het lichaam. De FIA wilde de vestjes verplichten bij 31 graden of meer, maar kwam hierop terug door weerstand van de coureurs. Max Verstappen was bijvoorbeeld behoorlijk tegen het koelsysteem.

Bij de GP van Singapore 2025 werd het vest ook al voorgesteld en zei Verstappen: ‘’Nee, ik ga het niet dragen. Ik heb er niet zo'n last van en het wordt in de auto sowieso wel warm. Een beetje zweten is oké. Bovendien wordt zo'n vest na vijftien à twintig minuten rijden toch al warm door de hitte om je heen, dus dan heb je er niks meer aan. Ik vind gewoon dat het een optie moet zijn. Het gaat uiteindelijk om je eigen veiligheid en hoe je jezelf ermee voelt. Dat moeten ze niet verplichten."

Daar heeft de FIA dus naar geluisterd. Coureurs kunnen nu kiezen om het vest te dragen. Doe je dat niet, dan krijg je een halve kilo extra ballast mee aan boord om het gewicht van het koelvest bij andere rijders te compenseren. Deze ballast moet je onder of rondom de stoel van de rijder bevestigen. Je kunt er dus niet heel veel voordeel uit halen qua gewichtsverdeling.