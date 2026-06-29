Verstappen waarschuwt fans voor accudrama op Silverstone

Max Verstappen had de smaak heel aardig te pakken in Oostenrijk. Voor het eerst dit seizoen deed de Nederlander mee om de overwinning. Een wat prettigere bandenstrategie en hij had de Mercedes van Russell kunnen verslaan. Betekent dit dat Verstappen vanaf nu elke race kan meedoen om de overwinning?

Verstappen krijgt hier een vraag over in de persconferentie na de race in Spielberg. De viervoudig wereldkampioen reageert: ‘’Laten we het race voor race bekijken.’’ Vervolgens heeft hij het over het volgende raceweekend, die van de GP van Groot-Brittannië op het iconische Silverstone. Een geweldige baan, maar niet voor de F1-auto’s van 2026 voorspelt de coureur.

Lachen als een boer met kiespijn

Verstappen zegt: ‘’Ik ben dol op het circuit, maar ik heb een paar rondjes op de simulator gereden en ik moest er gewoon om lachen.’’ En niet omdat het zo leuk was. Verstappen merkte al in de neppe racewereld dat het super-clipping weer het hoofdonderwerp wordt in Engeland.

‘’Het voelde eerlijk gezegd als een ander circuit. Je hebt nauwelijks accucapaciteit per ronde. De accu is constant leeg. Dus ja, het zal heel anders aanvoelen dan we gewend zijn op Silverstone, vanwege de lay-out van het circuit. Hier [Oostenrijk red.] heb je lange rechte stukken en grote remzones, dus je kunt de accu opladen. Daar heb je bijvoorbeeld lange rechte stukken, maar in een snelle bocht, dus je kunt de accu niet echt opladen, en op het volgende rechte stuk heb je ook niet veel accucapaciteit.’’

Het zal er dus in Engeland om gaan wie het beste omgaat met zijn batterijpakket. En laten we eerlijk zijn; daar kijkt niemand naar uit. We vrezen hetzelfde scenario als bij de GP van Australië waarbij er continu gejojood werd om posities. ‘’Het wordt een lastige race’’, vat Verstappen samen. Niet alleen voor hem, maar ook (of juist vooral) voor de kijkers.