Waarom de GP van Miami op losse schroeven staat

Ondanks de frustrerende nieuwe F1-auto’s kijken we toch uit naar de terugkeer van de sport tijdens de GP van Miami. Al is het alleen al om te zien of de regelwijzigingen daadwerkelijk een stap in de goede richting zijn. Helaas hangt er een hele donkere wolk boven de F1 waardoor er mogelijk ook dit weekend niet geracet kan worden.

Die donkere wolk mag je letterlijk nemen. In The Sunshine State is het vrijdag en zaterdag nog droog met een lekker zonnetje. Op zondag draait het weer compleet om. Er is niet alleen een kans van 97 procent op regen tijdens de start, maar ook een kans van ruim 50 procent op onweersbuien. En die kunnen in Florida behoorlijk heftig zijn.

Vooral dat laatste moet de F1-fan zorgen baren. Volgens het Amerikaanse wetboek moeten grote publieke evenementen in de buitenlucht stilgelegd worden wanneer onweersbuien naderen. Zodra er een risico is op blikseminslag, moet het event per direct op pauze. Dit geldt dus ook voor F1-races.

Bij de GP’s van Miami, Austin en Las Vegas geldt dat er bij onweersbuien een speciale regel is. De rode vlag wordt gezwaaid zoals overal ter wereld. In plaats van dat de auto’s buiten in de pitlane blijven staan, worden ze naar binnen gereden in de pitboxen. Zodra alle auto's terug in de pitstraat zijn, worden de teams via het officiële berichtensysteem geïnformeerd dat de auto's vanuit de snelle rijbaan naar hun garages moeten worden geduwd. De garagedeuren blijven open tot nader order.

Nog een probleem: de heli

Daarnaast heeft de F1 ook zijn eigen regels. Zo moet te allen tijde de helikopter van de medische staf kunnen opstijgen. Hierdoor gingen bijvoorbeeld in 2020 de vrije trainingen voor de GP van de Eifel op de Nürburgring niet door. Het was toen te mistig voor de helikopters om op te stijgen. Nu is het zo dat het dichtstbijzijnde ziekenhuis op ruim 20 kilometer ligt, maar toch: als het om een levensbedreigende situatie gaat, wil je kunnen vliegen.

De FIA stelt ons intussen gerust. De raceorganisatie laat weten: ‘’We houden de weersvoorspelling voor dit weekend nauwlettend in de gaten. Omdat we vorig jaar in Miami met een vergelijkbare situatie te maken kregen, met dreiging van onweersbuien, hebben we een noodplan klaarliggen dat we indien nodig zullen activeren om de verstoring van het lopende programma tot een minimum te beperken.’’ De federatie heeft er alle vertrouwen in dat we gewoon gaan racen.

Laten we hopen dat dit artikel achteraf overbodig blijkt te zijn, maar voor nu is het goed voor je om te weten dat het weer een hele grote impact kan gaan hebben op de F1-race.

Bron: Motorsport.com