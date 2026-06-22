Waarom Mercedes het dit F1-weekend moeilijk gaat krijgen

Het Formule 1-seizoen 2026 is tot nu toe een demonstratie van Mercedes. De Zilverpijlen leiden soeverein in het kampioenschap en moesten dit jaar in de eerste zeven races slechts één enkele overwinning aan de concurrentie laten. Toch heerst er diepe bezorgdheid bij het team voor de volgende race van komend weekend: de GP van Oostenrijk 2026.

Terwijl de concurrentie hoopt op een buitenkansje, kijken ze bij Mercedes met angst en beven naar de thermometer. De weersvoorspellingen voor de Grand Prix van Oostenrijk van komend weekend laten zien dat het circuit in Spielberg verandert in een tropische oven, en laat extreme hitte nou net de kryptoniet zijn van de dominante Mercedes-auto.

De weersvoorspelling

De Red Bull Ring mag dan wel op 700 meter hoogte in de Alpen liggen, de ijle lucht houdt de felle zon niet tegen. Voor komend weekend staat er zelfs een hittegolf op het programma. De temperaturen schieten vanaf vrijdag direct omhoog naar 33 graden Celsius. Tijdens de kwalificatie op zaterdag bereikt de hitte een kookpunt van 35 graden, om tijdens de racedag op zondag nauwelijks af te koelen naar 34 graden.

Dat zijn nog maar de buitentemperaturen. Door de felle zon en het donkere asfalt zal de baantemperatuur dit weekend naar verwachting ver over de 50 graden schieten. Vorig jaar was het in Spielberg ook al zo warm. Destijds gaf Mercedes-teambaas Toto Wolff al toe dat de auto direct prestaties verloor zodra het kwik boven een bepaalde grens steeg.

Waarom Mercedes niet tegen hitte kan

De nieuwe 2026-krachtbron (waarbij de elektromotor voor de helft verantwoordelijk is voor het vermogen) is weliswaar erg sterk bij Mercedes, maar thermisch uiterst kwetsbaar. Russell en Antonelli worden ondanks de overwinningen geplaagd door een reeks uitvalbeurten. George Russell viel onlangs in Canada al stil, Antonelli kende hitteproblemen in Barcelona. Klantenteam McLaren zag de AMG-motoren in de hitte van China al vroegtijdig de geest geven.

Het grote probleem is de koeling van het geavanceerde batterijpakket tijdens het agressieve opladen op topsnelheid ( superclipping ). Het koelsysteem krijgt de extreme hitte die diep in de accucellen ontstaat niet snel genoeg afgevoerd. Nu de buitentemperatuur in Oostenrijk richting de 35 graden kruipt, staat het systeem onder maximale hoogspanning.

"We kunnen de titel zo alsnog verliezen"

De technisch directeur van het Mercedes F1-team is James Allison. Hij vertelt over de zwakke plek van de dominante auto: ‘’Iedereen heeft kunnen zien dat de Mercedes-motoren dit seizoen onderhuids al een paar keer hard zijn geraakt. Het vindt allemaal zijn oorsprong in hetzelfde gedeelte van de batterij. Deze oververhittingsverschijnselen zijn pijnlijk. We snappen het risico, maar we moeten racen tegen de klok om de koeling te verbeteren." Toto Wolff voegt er nog aan toe: ‘’We kunnen gewoon niet meedingen naar het kampioenschap als er om de twee races een auto belangrijke punten verspeelt.’’

Ik ben benieuwd hoe Mercedes dit euvel gaat aanpakken. Het team zal niet te veel aan de auto willen aanpassen gezien de dominantie. Van de andere kant heeft Wolff gelijk: er moet wel wat veranderen zodat beide auto’s de finish halen. Zou Mercedes met nieuwe luchthappers komen naar de motor? Of misschien onderhuids wat gaan ontwikkelen voor meer koeling? Hoe dan ook, het zal vast een rol van betekenis gaan spelen komend raceweekend wat waarschijnlijk ook wat gaat doen aan de voorsprong van Merc op de rest.

Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Discover

Bronnen: GPBlog, GP33, SkySports