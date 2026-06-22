Waarom de F1-auto’s dit weekend extra gaan 'inkakken'

Jarenlang was het vaste prik tijdens de Grand Prix van Oostenrijk: eindeloze discussies over track limits. Hoewel de grindbakken dat probleem inmiddels grotendeels hebben getackeld, staat er voor komend weekend op de Red Bull Ring een nieuw probleem te wachten: superclipping.

Wat is 'superclipping' ook alweer?

Met de introductie van de ingrijpend vernieuwde motorreglementen is superclipping hét modewoord van de paddock geworden. Sinds dit jaar zijn de motoren voor de helft afhankelijk van elektrisch vermogen uit een elektromotor. Het hele elektrische deel van de aandrijflijn samen noemen we de MGU-K (Motor Generator Unit - Kinetic).

De elektromotor geeft vermogen en laadt op via het remmen. Wanneer de batterij te snel leegloopt, begint dat opladen al terwijl de coureur nog volgas op het rechte stuk rijdt of door een snelle bocht jaagt. Het principe van vol het gas intrappen maar toch vermogen (en dus snelheid) verliezen, noemen we superclipping.

Waarom de Red Bull Ring het perfecte slachtoffer is

Dat superclipping juist komend weekend een hoofdrol gaat opeisen, ligt aan de lay-out van de Red Bull Ring. Het circuit is extreem kort (4,3 kilometer), telt nauwelijks echte bochten en kent maar liefst vier achtereenvolgende rechte stukkken ('straight mode zones'). Dit zijn de stukken van de baan waar de voor- en achtervleugel mogen openklappen voor een hogere topsnelheid als vervanger voor DRS. Als je op zo’n rechte stuk zit en je rijdt binnen één seconde van je voorganger, dan mag je een elektrische boost gebruiken voor meer vermogen.

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Het nadeel van die Manual Override Mode-boostknop is dat de batterij daar nog sneller van leeg raakt, waardoor de batterij leeg is aan het einde van die lange rechte stukken en je plotseling tientallen kilometers per uur aan topsnelheid verliest.

Om dit te voorkomen, zullen de coureurs hun rijstijl moeten aanpassen. Je kunt bijvoorbeeld een extra versnelling terugschakelen in bepaalde bochten om zo wat meer toeren op de verbrandingsmotor te maken. Ook die energie wordt opgevangen door de MGU-K waardoor je net weer wat meer elektrische peut hebt voor op het rechte stuk.

Extra interessant in de kwalificatie

De impact op de kwalificatie belooft gigantisch te worden. Omdat de tijdsverschillen op de korte baan in Spielberg traditioneel al minuscuul zijn (enkele duizenden van een seconde), kan één moment van superclipping op het verkeerde moment het verschil betekenen tussen pole position of uitschakeling in Q2.