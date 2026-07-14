Waarom de ID Cross een succes wordt: ‘Onze elektrische auto’s zien er niet meer uit als een ruimteschip’

Morgen, op woensdag 15 juli, laat Volkswagen de productieversie van de ID Cross zien. Wij mochten alvast een rondje rijden. En: Volkswagen is ervan overtuigd dat dit een succes wordt.

Als je over Volkswagen leest, gaat het de laatste tijd vooral over het schrappen van modellen, het sluiten van fabrieken of over gedwongen ontslagen. Het rommelt al tijden bij Volkswagen: in 2024 schreven we al een longread over alles wat er mis is bij Volkswagen. In al die ellende zou je bijna vergeten dat het merk nog steeds miljarden winst maakt en de op één na grootste autobouwer ter wereld is. Als je kijkt naar omzet in plaats van aantallen is de Volkswagen Group zelfs dé grootste autobouwer ter wereld.

Toch moest er iets gebeuren bij het bedrijf: de elektrische auto’s van Volkswagen waren simpelweg niet goed genoeg. Toen we bij de jaarlijkse testweek van de GCOTY Awards (de Duitse Auto van het Jaar-verkiezing) konden rijden met de nieuwe ID Cross, stuurde Volkswagen dan ook geen designer of ondersteltechneut mee. In plaats daarvan was Alexander Krepp aanwezig, de Chief Quality Officer van de Volkswagen Group. “Wat we dachten was: ‘Laten we modern worden.’ En modern betekende blijkbaar: ‘Verander je auto in een ruimteschip.’ We waren niet de enigen, andere fabrikanten dachten het ook.

En welke auto neem je dan als eerste? Je nieuwe elektrische model, dat je immers graag nieuw en modern over wil laten komen. Waar we onvoldoende over hadden nagedacht, was dat veel klanten gewoon een elektrische auto willen omdat hij elektrisch is. Uiteindelijk ontdekten we dat veel mensen helemaal geen vliegende auto willen, ze willen gewoon een auto die geen CO₂ uitstoot, of die beter past bij rijden in de stad. Ze wilden een Volkswagen, maar dan elektrisch.’ Krepp haalt twee ruitschakelaars uit zijn binnenzak. “Zie je dit? De ene kost niets méér dan de andere, maar hij voelt zoveel beter. Het enige wat ervoor nodig is, is meer passie voor details. Bij die eerste zeiden de ingenieurs: ‘Ja, maar het voldoet aan de specificaties.’ Sommige dingen kun je niet vastleggen in een technische tekening, je moet ze gewoon voelen.”

95 procent wil hetzelfde

Krepp bestrijdt ook het idee dat Amerikanen heel andere dingen willen dan Chinezen en dat Europeanen wéér heel iets anders willen. “We hebben hier een ID3 bij ons. Vergelijk die eens met de eerste ID3. Zodra je instapt, voelt het als een compleet andere auto. Er is geen hard plastic meer. We keren terug naar waar Volkswagen altijd om bekendstond: passie voor details. Vertel me maar waar in de wereld ze van hard plastic houden. We hebben enorm veel data verzameld, uit China, uit de Verenigde Staten, uit Europa.

Daarin gingen we de overeenkomsten zoeken. Als je al die gegevens samenvoegt, zie je dat 95 procent van de mensen eigenlijk hetzelfde wil. Niemand houdt van ingewikkelde menu’s. Ik ben nog nooit een klant tegengekomen die zei: ‘Dit is veel te eenvoudig, ik wil graag nog zeven extra menuniveaus voordat ik kan vinden wat ik zoek.’ Toch zijn we ooit die kant op gegaan. Inmiddels zijn we daarvan teruggekomen. Dat zie je bij onze nieuwste ID-modellen. Het ontwerp is weer helder, de UX en UI zijn duidelijk, fysieke bedieningselementen zijn weer terug: alles is weer logisch.”

Polo-interieur vrijwel identiek

Dat de nieuwe Volkswagens weer logisch in elkaar zitten, merkten we al toen we met de ID Polo en ID Polo GTI reden. Tegenwoordig zijn dat echter niet de auto’s waar de wereld op wacht. Iedereen wil immers in een compacte B-segment crossover rijden, of het nou de Hyundai Kona, Kia EV2, Toyota Yaris Cross, Skoda Epiq, Peugeot 2008 of Renault Captur is. Kortom, de ID Cross is de auto die het moet gaan doen.

Daarbij is het goed nieuws dat hij veel deelt met de Polo. Het dashboard oogt vrijwel identiek, inclusief de olijke retromodus waarbij de meters doen denken aan die van de Golf II. Grote verrassingen zijn er ook in andere opzichten niet, want de ID Cross deelt zijn platform (MEB+) immers met de al eerder genoemde ID Polo, maar ook met de Cupra Raval, Skoda Epiq en ongetwijfeld nog meer auto’s die Volkswagen Group in de toekomst presenteert. In de ID Cross zit je uiteraard hoger dan in de ID Polo, maar verder moet je de verschillen met een lampje zoeken — ook al omdat de kleurstelling van het interieur van de ID Cross die ik reed gelijk is aan die van de ID Polo die ik reed. Pas na lang zoeken ontdek je een paar verschillen, waarvan de verticaal geplaatste ventilatieroosters aan weerszijden van het dashboard de opvallendste zijn. Geen verrassing natuurlijk, want het dashboard van de ID Cross Concept die Volkswagen in september liet zien was niet radicaal anders. Het dashboard van de productieauto lijkt echter nog meer op dat van de ID Polo.

Rijgedrag is een pluspunt

Met de ID Polo deelt de ID Cross ook zijn techniek. Dat betekent dat hij altijd is voorzien van de APP290-elektromotor, leverbaar met 116, 135 of 211 pk. Net als de Polo is hij leverbaar in de uitvoeringen Trend, Life en Style. De Life brengt je onder meer tweezone-airco, terwijl de Style slimme koplampen, een verlicht logo en keyless go heeft. Een geluidsinstallatie van Harman Kardon is optioneel. Wel anders dan bij de ID Polo is de achteras; het is een torsieas, maar in dit geval lijkt hij meer op die van de ID Polo GTI dan die van de reguliere ID Polo. Wat hij ook gemeen heeft met de ID Polo: in de basisversies oogt hij een tikje iel, je moet hem aankleden om te zorgen dat hij ‘lekker dik’ oogt.

De testauto was voorzien van 20 inch lichtmetaal. Prettig was dat daar Bridgestone Potenza Sport-banden op gemonteerd waren, 225 breed, die lichtjaren prettiger waren dan het op een lage rolweerstand gerichte eco-rubber dat je doorgaans op elektrische auto’s in deze klasse treft. Rijdend doet hij net zo goed, comfortabel en stil als de ID Polo, zij het een tikje minder scherp — daar merk je de extra hoogte. Niettemin: het rijden, dat tot nu toe bij Volkswagen altijd scores noteerde als ‘goed genoeg’, wordt nu een van de pluspunten.

Vanaf 27.990 euro

Hoewel nog niet alle prijzen bekend zijn, is het veilig om aan te nemen dat onze testauto aanzienlijk duurder was dan de 27.990 euro die de basisversie kost. Wij reden Style met 211 pk, een uitvoering die je bij de ID Polo minimaal 34.990 euro kost. Aangezien het prijsverschil bij de basisversies drieduizend euro bedraagt, is het niet al te ingewikkeld om te gokken welk bedrag je bij benadering kwijt zult zijn voor deze variant van de ID Cross.

Zelf vind ik de ID Polo er net een tikkie vrolijker uitzien dan de ID Cross, en bovendien vind ik mezelf nog zeker twintig jaar te jong om lekker hoog te zitten. Maar eerlijk, ik zou goed met deze auto kunnen leven. Het zou geen dag mijn droomauto zijn, maar toch zou ik er alle dagen blij mee zijn.

Wat is goed?

Allemansvriend

Voelt solide aan, mooi materiaalgebruik

Leuke verwijzingen naar klassieke VW’s

Wat kan beter?

Oogt lekker, maar heeft niet de heritage van een Polo, Golf of ID Buzz

Optioneel panoramadak kan niet open

We reden de ID Cross tijdens de jaarlijkse testweek van de GCOTY Awards, de Duitse Auto van het Jaar-verkiezing. De winnaar van die verkiezing wordt bekendgemaakt in september.

Volkswagen onthult morgen om 12:00 de ID. Cross volledig en Wouter vertelt je er dan alles over.

Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Nieuws