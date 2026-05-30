Waarom de Nederlandse politie altijd met blauw licht zou moeten rijden

Wie de komende tijd over de Duitse Autobahn richting Hamburg rijdt, hoeft niet direct te schrikken als er een politieauto met blauw licht aan in de binnenspiegel verschijnt. De politie in de Noord-Duitse havenstad heeft namelijk een primeur in Duitsland: vanaf heden rijden de surveillerende agenten daar rond met een permanent brandend, gedimd blauw licht op het dak. In andere landen is het fenomeen al langer bekend. Moeten we dit in Nederland ook gaan invoeren?

De Duitse politie noemt de nieuwe verlichting officieel het Polizeiliches Präsenzlicht. In andere landen wordt het ook wel ‘cruiselight’ genoemd. Zodra de politieauto in beweging komt, schakelt het blauwe licht automatisch in. Het knippert niet en schijnt op slechts dertig procent van de normale sterkte.

Waarom continu blauw licht boven de politieauto?

Volgens de Hamburgse politiecommissaris Mirko Streiber is het permanente licht louter bedoeld als extra verlichting om zo beter op te vallen. "Er zijn voor de politie geen extra rechten aan verbonden en voor de overige verkeersdeelnemers brengt het geen verplichtingen met zich mee’’, zegt Streiber. Door beter op te vallen, moeten burgers ook een veiliger gevoel krijgen in de openbare ruimte. Mocht de politie onopvallend te werk moeten gaan—bijvoorbeeld bij een inbraakmelding in de nacht—dan kunnen de agenten het systeem handmatig uitschakelen.

De politie van Hamburg benadrukt dat het verschil met een echte noodsituatie overduidelijk blijft. Bij een spoedrit pulseren de lichten op volle sterkte en loeit de sirene; pas dán moet je als weggebruiker ruimte maken. Klinkt als best een legitieme reden om het continue lampje in te voeren. Hoewel Hamburg de eerste stad in Duitsland is die dit invoert, is het concept internationaal al een beproefd recept. Je kunt het blauw licht al zijn tegengekomen in Frankrijk, Spanje of Zweden en ook in de Verenigde Staten rijden police cruisers al decennia rond met dit constante baken van aanwezigheid.

Nederlandse politie reageert

Nu ook de Duitsers overstag gaan, rijst de vraag of de Nederlandse politie dit voorbeeld gaat volgen. Autoblog.nl legde de kwestie voor aan Politie Nederland met de vraag waarom dit zogenaamde cruiselight hier eigenlijk niet wordt gebruikt, en of er eventueel onderzoek naar wordt gedaan.

Het antwoord van de Nederlandse politie is kort maar krachtig: "We hebben ernaar gekeken, maar we zien op dit moment de meerwaarde niet." In Nederland blijft de regel op de weg dus onveranderd helder: blauw licht betekent haast, gevaar of een incident. Wie een Nederlandse surveillancewagen zonder spoed voorbij ziet rijden, zal het voorlopig gewoon met de standaard verlichting moeten doen.

Bron: NDR