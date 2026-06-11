Goed nieuws voor Verstappen: FIA geeft verbrandingsmotor weer de hoofdrol in de F1

De FIA, FOM en de motorfabrikanten hebben een akkoord bereikt over wijzigingen aan de Formule 1-motorreglementen voor 2027 en 2028. De veelbesproken, bijna 50/50-verdeling tussen de verbrandingsmotor en de batterij wordt stap voor stap teruggedraaid. Fijn voor de kijkers, maar ook zeker voor Max Verstappen en Red Bull Racing.

De aanpassingen zijn een directe reactie op felle kritiek op de huidige motoren. Coureurs, fans en journalisten klaagden steevast dat de hybride-motoren te snel leeglopen, wat leidt tot superclipping op de rechte stukken . De FIA grijpt nu in door de traditionele verbrandingsmotor (ICE) weer veel meer ademruimte te geven. Dankzij de nieuwe regels mogen de teams de benzinetoevoer (fuel flow) vergroten. Meer brandstof naar de motor betekent logischerwijs meer vermogen. Tevens wordt de elektromotor wat geknepen in zijn vermogensoutput.

Meer ICE-power, minder batterij

Waar de verhouding tussen de verbrandingsmotor en de elektromotor (MGU-K) aanvankelijk op een krappe 53/47 split lag, verschuift de piketpaal de komende jaren flink in het voordeel van de ouderwetse verbrandingsmotor. Nu levert de krachtbron 544 pk uit de verbrandingsmotor en 476 pk uit de elektromotor. Een totaal van 1.020 pk.

In 2027 komt 58 procent van het vermogen uit de ICE (internal combustion engine) en 42 procent uit de elektromotor. In vermogen komt dat neer op 572 pk uit de plofmotor en 408 uit de e-motor. De F1-aandrijflijn wordt daarmee wat minder krachtig. In 2028 wordt dit rechtgetrokken. Dan is de verhouding 60 procent verbrandingsmotor, 40 procent elektromotor. Dit komt neer op 612 en 408 pk. Voor degenen die opletten: de F1-krachtbron wordt in 2028 dus sterker: van 980 weer terug naar 1.020 pk.

Waarom is Max Verstappen hier zo blij mee?

Verstappen is sowieso voorstander van minder elektrovermogen en meer focus op de peutmotor. Maar er is ook een sportief voordeel voor zijn raceteam als de ontwikkelingen doorgaan zoals ze nu doen. Volgens de interne ranglijsten en de laatste data uit de paddock — de zogeheten 'ADUO-ranglijst ' — beschikt Red Bull Powertrains op dit moment over de sterkste verbrandingsmotor van het hele veld. Niet de complete aandrijflijn dus, maar enkel de biobrandstofmotor.

Waar dat eerder op slecht nieuws leek (de concurrentie mag meer upgrades doorvoeren aan de motor in 2026) kan nu het omgekeerde waar zijn. De verbrandingsmotor wordt zoals we net hebben gezien de komende jaren belangrijker. Daarbovenop verliezen Verstappen en Red Bull het nu op hun concurrenten op de combi tussen vermogen uit de V6 en de MGU-K-elektromotor. Mede daardoor zijn de auto’s van Ferrari, Mercedes en McLaren vaak sneller. Die elektromotor wordt dus ook minder belangrijk.

Nu zijn 2027 en 2028 nog ver weg waardoor de andere motorfabrikanten nog prima RBPT kunnen inhalen. Daarnaast weten we niet precies hoeveel sterker de V6 van Red Bull/Ford is ten opzichte van de Ferrari- en Mercedes-brandstofmotor. Ik zeg ook heus niet dat Verstappen door die paar procenten verschil weer makkelijk wereldkampioen wordt in 2027 en 2028. Het gaat erom dat Red Bull kennelijk een sterke V6-basis heeft en ook kan meegaan in de ontwikkelingsrace. En, ook niet onbelangrijk, Verstappen zal zelf ook met wat meer vrolijkheid naar zijn F1-toekomst kijken.

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