Waarom de politie de Audi dumpt voor een Mercedes

De politieacademie in Leusden is niet geheim, maar je kunt er niet zomaar binnenlopen. Gelukkig waren wij uitgenodigd, al voelde het ook ook wel alsof we het hol van de leeuw betraden. Reden: we konden mochten kennismaken met de opvolger van de Audi A6 als Snel Interventievoertuig (de SIV). De auto die de politie inzet als het gewone basisteam afhaakt. Denk aan snelheidscontroles op de snelweg, achtervolgingen en meer van dat soort werk. Alles waarbij je 250 kilometer per uur moet kunnen rijden en dat ook echt doet. We kregen uitleg van de man die verantwoordelijk is voor het hele wagenpark van de politie, en daarna een ritje met een rijdocent.

Waarom geen elektrische auto?

Dat is meteen de eerste vraag die we stellen aan Sectorhoofd Voer- en Vaartuigen Peter Brouwer van de politie. Zijn antwoord is simpel: er bestaat nog geen elektrische auto die aan alle eisen voldoet. De politie vroeg overigens niet om een diesel-, een benzine- of een elektrische auto. Ze hadden simpelweg bepaalde eisen, bijvoorbeeld voor de actieradius.

De hoge snelheden maken een fossiele aandrijflijn (bijna) onvermijdelijk. Op een korte sprint is een EV prima, maar na een lange werkdag nog tientallen kilometers achter een boefje aan rijden is iets waar de elektrische auto op afhaakt.

Had de SIV een elektrische auto kunnen zijn? "Nog niet" zegt de wagenparkbeheerder. Hij verwacht dat dat gaat veranderen. Of de SIV het eerste politievoertuig zal zijn waarbij dat lukt, betwijfelt hij. Want bij dit type voertuig vragen ze het absolute maximum.

Hoewel er ook een benzineauto tussen de inschrijvingen voor de aanbesteding, won uiteindelijk de Mercedes E450d met dieselmotor. De rijdocent die we spraken is er blij mee. Zijn redenering: "hij rijdt zo'n 98.000 kilometer per jaar. Dan wil je niet om de tien minuten bij een laadpaal staan".

Waarom een sedan en geen stationwagen?

Dat is de tweede vraag die je je stelt. Een E-klasse stationwagen past toch beter bij het beeld van een politieauto dan een sedan?

Niet als je 250 rijdt. Een stationwagen is door de neerklapbare achterbank in de constructie minder stijf. Dat merk je bij hoge snelheid in de wegligging. De feedback van de rijdocenten die bij de selectie betrokken waren was eenduidig: "de sedan rijdt beter". Als autojournalist die dit platform goed kent, snap ik dat wel. De E-klasse sedan is al in zijn normale vorm strak en precies genoeg, de stationwagen heeft altijd net iets meer flex in de carrosserie. Dat de kofferbak iets kleiner is, maakt niet uit. Een SIV zit niet (meer) volgepropt met allerlei spullen die mee moeten. Er is zelfs ruimte over in de sedan

Wat er onder de motorkap zit

Onder de motorkap zit een drieliter zescilinder diesel met 367 pk. Daar komen nog 23 elektrische pk's van een mild-hybridesysteem bij, het is een snoepje van een aandrijflijn. Over de Audi A6 gingen altijd geruchten dat die geholpen was, maar er waren ook viercilinder A6-en voor agenten die nog niet op pad mochten met een dikke V6. De E450d blijft volledig standaard, er is niks aan gedaan, De E450d haalt op zijn sloffen een topsnelheid is 250 kilometer per uur, de top is naar goed Duits gebruik zelfs begrensd. Dat is ook getest, op een afgesloten circuit in Duitsland, door rijdocenten die daarvoor een aparte opleiding hebben gevolgd.

De E450d is overigens de motor die ik zelf het liefst in dit platform zou willen hebben. Die zescilinder diesel is gewoon de meest volwassen aandrijflijn die Mercedes voor de E-klasse levert. Stil, koppelrijk en met een actieradius waarvoor je geen reisplanner nodig hebt. Dat de politie precies hiervoor kiest verbaast me dan ook nul komma nul.

Geen zwaailicht, maar wel blauw licht

Dat de SIV met regelmaat serieuze snelheden aantikt, blijkt wel uit wat er met de vorige generatie Audi A6 gebeurde. Die had een dakset, een zwaailicht op het dak. Dat ding maakte boven de 200 kilometer per uur zoveel lawaai dat die er uiteindelijk vanaf is gehaald. Je moet je even voorstellen hoe vaak je zo hard moet rijden, voordat een zwaailicht hinderlijk wordt.

Daarom zit de signalering in de E450d verwerkt in de carrosserie zelf. Aan de zijkanten, voor en achter. Het is vakwerk om dat zo in te bouwen dat de inzittenden er geen last van hebben (blauw licht in je eigen interieur is niet handig). Maar gelukkig hebben ze dat goed opgelost.

Bij de A-stijlen zitten hulpspiegeltjes, zodat de bijrijder mee kan kijken met wat er aan de andere kant van de auto gebeurt. Dat is ook gelijk een tip: zie jij van de buitenspiegeltjes in een auto zitten dan kan het twee kanten op: of het is een lesauto of er rijdt een (undercover) politieauto achter je.

De stoelen zijn aan beide kanten ingekort, niet voor comfort maar omdat een dienstwapen in een hard holster anders pijnlijk in je heup drukt als je er een hele dienst in zit. De politie heeft dat in de loop der jaren van de Audi geleerd en nu direct als eis meegenomen in de aanbesteding. Aan de deurpanelen en middenconsole is overigens al te zien dat de inzittenden van de SIV een riem met spullen om hebben. Die zijn aangepast.

De mensen die in een SIV rijden, zitten er ook echt een hele dag in. Acht uur. Dat is geen probleem. Het onderstel van de E-klasse is ronduit briljant, dat weet ik uit eigen ervaring. Oneffenheden worden weggefilterd alsof ze er niet zijn. Als je er voor je werk de hele dag in moet zitten, is dit een prima werkplek.

De techniek binnenin

De politie-specifieke software draait voor het eerst op het eigen scherm van de Mercedes, in plaats van op apart ingebouwde displays. Dat betekent dat ook de ANPR (automatische nummerplaatherkenning) op het centrale scherm zit. Alle voertuigen die de SIV passeert, worden gescand. Staat er iets op een kenteken, dan popt dat omhoog.

Het passagiersdisplay, dat kleine schermpje aan de bijrijderskant waar je normaal gesproken nooit wat mee doet, werkt hier als koppelpunt voor de diensttelefoon. De bijrijder sluit zijn telefoon erop aan zodat hij zijn ogen op de weg houdt. Ik heb dat schermpje in eerdere tests altijd als een zinloze toevoeging gezien. Dit is de eerste nuttige toepassing die ik er ooit voor heb gevonden.

De meldkamer bellen gaat via een gele knop op het stuur. Hands-free, rijdend. Dat werkt.

Met Guido op de snelweg

Guido is rijdocent. Niet rijinstructeur, hij legt zelf het verschil uit. Een rijinstructeur leert je de basisvaardigheden. Een rijdocent traint politiemensen in hoe ze de auto inzetten voor het werk: surveilleren, volgtekens geven, en als dat escaleert, een achtervolging voeren op een manier die niemand dood maakt.

Wat hij het moeilijkste vindt: taakwisseling. Je rijdt rustig achter een auto aan voor een routinecontrole, de bestuurder geeft geen gehoor, en plotseling is het een achtervolging. De snelweg is hetzelfde, de auto is hetzelfde, maar alles wat je doet is anders. Dat omschakelen is voor mensen het lastigst.

Achtervolgingen zijn overigens gewoon leuk. Dat is zijn letterlijke antwoord op de vraag. "Ik kan geen collega bedenken die een achtervolging niet leuk vindt." We snappen het ook nog, op onze bucketlist staat om eens deel te nemen aan een achtervolging. Probleem is dat we niet de achtervolgde willen zijn, dus dit wordt nog lastig.

Waarop let de politie eigenlijk?

De vraag die elke automobilist wil stellen. Het antwoord is minder mysterieus dan je hoopt.

Een auto die niet vast in zijn rijstrook rijdt. Snelheid die opvallend afwijkt van het omliggende verkeer, zowel te snel als te langzaam. Onnodig linksrijden. En afwijkende dingen aan de auto zelf: een bumper in een andere kleur dan de rest van de carrosserie is genoeg reden om iemand aan de kant te zetten. We reden tijdens het gesprek langs een auto die te dicht achter zijn voorganger reed. Guido noteerde het kenteken.

Het ergste wat je achter het stuur kunt doen: telefoon in de hand, of rijden onder invloed. Dat die twee zaken ondervertegenwoordigd zijn in de bekeuringenstatistiek in vergelijking met snelheid, heeft een technische reden. Snelheid handhaven kan met statische apparatuur. Afleiding en dronkenschap niet. Daar zijn mensen voor nodig. In auto's zoals deze.

Audi vs. Mercedes: geef ze een cijfer

Guido geeft de Audi A6 een 7,5. De Mercedes een 8. Het verschil zit in de tussenacceleratie. Het werkgebied van het SIV ligt tussen de 100 en 200 kilometer per uur, en in dat bereik is de Mercedes duidelijk beter. Guido vindt de wegligging bij de Audi beter: directere feedback, sportiever karakter. De Mercedes is meer op comfort georiënteerd.

Dat klopt met mijn eigen ervaring met de E-klasse. De Mercedes-Benz E is absoluut niet onprettig, maar hij is afgesteld op comfort, niet op scherpte. Wie een directe stuuraansluiting en sportieve feedback zoekt, zit bij de Audi beter. Maar voor politiewerk, waar je acht uur per dag rijdt en comfort en actieradius zwaarder wegen dan de laatste tiende sportiviteit, is de keuze voor de Mercedes gewoon logisch.

Of hij ook zo betrouwbaar is als de Audi, moet de tijd uitwijzen. De Audi heeft zichzelf bewezen. "We hopen dat de Mercedes het minstens net zo goed doet," zegt de wagenparkbeheerder. Het gaat immers wel om belastinggeld. Dat van ons.