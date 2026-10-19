Porsche bouwt geen super EV omdat daar het geld niet zit

Vorige week kende een enerverend einde. Twee autofabrikanten die in dezelfde categorie twee uitersten lieten zien. Porsche toonde de Mission S en Tesla dropte de Roadster, letterlijk. En dat riep twee vragen op: waarom vliegt de Mission S niet, maar bovenal: waarom is de nieuwe Duitser niet volledig elektrisch?

Nadat Porsche in New York het doek van de Mission S trok, was het niet alleen lof wat er over het internet ging. De Stutgarters hadden het nadeel dat ze het spektakel van de vliegende Tesla Roadster moesten opvolgen. Dat resulteerde in duizenden mensen die zich ineens afvroegen waarom het summum van Porsche niet kon vliegen. Grapje, natuurlijk. Een waar in Duitsland waarschijnlijk niet om gelachen kon worden.

Geen geld, geen auto

Een andere vraag die ook gesteld werd: waarom is de nieuwe bolide niet volledig elektrisch? Gezien de toekomst met alle milieueisen van dien, zou het een slimmere keuze geweest kunnen zijn, toch? Maar daar is Porsche het niet mee eens. Sterker nog, er zijn ook geen enkele toekomstplannen om de Mission S te elektrificeren.

CEO Michael Leiters van Porsche is er stellig over: "Er komt geen BEV op dit platform, want er is geen vraag naar elektrische auto's in dit segment". Om te zeggen dat dit nou een verrassing is, is nogal een overstatement. Het is eerder een vorm van een toch al openstaande deur nogmaals open trappen. Porsche stuurt gewoon met de markt mee, nadat het eerder ietwat te snel overcompenseerde naar de elektrische kant. En het moet ook wel, want de marges staan ietwat onder druk.

Inspelen op de huidige vraag

De Mission S is dan ook niet meer dan een product van de tijd. Een product dat laat zien dat de rijkere der aarde vooral schreeuwen om plezier, emotie en gevoel bij het autorijden. De 'on your own' knop die Porsche op het stuur heeft geïnstalleerd, laat zien dat het keihard inspeelt op de vraag van de doelgroep. En het gaat nog een stap verder door een gebrek aan schermen en een instelbare versnellingspook. De aandacht moet op het rijden zijn, niet op gerommel met software.

Aan de andere kant hebben we de vliegende, of eigenlijk meer springende, Tesla Roadster. Maar daarvan weten we nog steeds niet zeker of hij überhaupt wel komt. Bij de pre-orders geeft Tesla namelijk in de kleine lettertjes aan dat het onzeker is wanneer de auto geleverd wordt. De autobouwer houdt zelfs in het midden of een levering ooit zal plaatsvinden. Wellicht is het de vraag aan het afwachten. Misschien wordt de productie pas opgestart als er genoeg klanten in de rij staan.

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