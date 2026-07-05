Waarom de safety car aan het einde van de Britse GP niet naar binnen kwam

De GP van Groot-Brittannië 2026 was al een vrij leuke race om naar te kijken en leek aan het einde nog een verrukkelijk toetje te krijgen. Door de crash van Max Verstappen kwam de safety car naar buiten. Met nog één ronde te gaan zou de safty car weer naar binnen gaan. Helaas liep het anders.

Tijdens de 51e van de 52 ronden krijgen we het bericht van de wedstrijdleiding dat de Mercedes-AMG GT Black Series aan het einde van die ronde naar binnen gaat. Lekker: een sprint van één ronde naar de finish. Die ronde krijgen we nooit te zien. Het bericht van de stewards verandert in 'safety car'. Daardoor komt de safety car pas in ronde 52 naar binnen en waardoor de coureurs onder een gele vlag finishen.

Waarom?

De FIA geeft uitleg aan de F1 tijdens de show na de race. Presentatrice Laura Winter zegt: ''Het bericht dat de safety car in de op-één-na-laatste naar binnen zou gaan, klopte niet.'' Het was de bedoeling om gewoon de gele vlag uit te houden. Helaas besloot de software anders, als de FIA mogen geloven. Het bericht 'safety car in this lap' had nooit naar buiten mogen komen.

Kortom, we zijn blij gemaakt met een dooie mus.

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