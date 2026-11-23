De F1 GP van Las Vegas werd door menig fan en expert gezien als een geweldige race. Maar hoe kwam het nou dat de slipstream in Las Vegas dit jaar zo goed werkte dat er één groot peloton bleef gedurende de race?

Wie afgelopen weekend naar de Grand Prix van Las Vegas keek, zag een opmerkelijk schouwspel op de 1,9 kilometer lange Strip. Uit data blijkt dat het verschil tussen de hoogste en laagste topsnelheid op het rechte stuk maar liefst 30 km/u was. Kimi Antonelli noteerde een seizoensrecord van 363 km/u, terwijl racewinnaar Max Verstappen bleef steken op 333 km/u. De data laat ook zien dat dit niet alleen komt door het lengte van het rechte stuk, maar door een unieke combinatie van de 2026-motorreglementen, koude woestijnlucht en het specifieke baanprofiel. Laten we daar eens dieper op inzoomen.

Waarom de slipstream zo sterk was in Las Vegas

Op papier lijken de rechte stukken in Bakoe en Shanghai nog betere rechte stukken om de slipstream. Toch was het effect nergens zo krachtig als in Las Vegas. Dat komt door vier factoren die elkaar alleen in Las Vegas versterken.

Batterij raakt vroeg op bij de koploper

Op het Las Vegas Strip Circuit rijden coureurs 81,3 procent van de ronde volgas en wordt zelfs de traagste bocht nog met 89 km/u genomen. Omdat er voor het lange rechte stuk nauwelijks zware rempunten liggen om de batterij bij te laden, raakt de elektrische energie van de voorste auto halverwege The Strip al op. De voorste auto valt terug in vermogen, terwijl de achtervolger met Overtake Mode (extra elektrisch vermogen) zijn volle kracht behoudt tussen 337 en 355 km/u.

Hier speelde bijvoorbeeld Antonelli handig op in tijdens de eindfase. Zijn telemetrie laat een duidelijk zaagtandpatroon zien. Hij offerde steeds één ronde op om zijn batterij te vullen om die de volgende ronde op het rechte stuk in te zetten. Daardoor kon hij ook boven de 360 km/u uitkomen.

Wie harder aankomt bij een bocht moet ook harder remmen. Uit OpenF1-data blijkt dat coureurs met een zware slipstream hierdoor tot 37 meter eerder moesten remmen voor bocht 14 dan coureurs zonder slipstream. Al die extra meters remmen is weer extra energie die wordt teruggewonnen en naar de batterij gaat.

Weinig bochten om tijd goed te maken

In Bakoe en China rekken snelle en medium-snelle bochten het veld uit elkaar doordat de koplopers gewoon weg meer grip hebben in zulke bochten. Daardoor zitten achtervolgers vaak net buiten de marge voor een inhaalactie zodra het rechte stuk begint. Las Vegas bestaat vrijwel uitsluitend uit rechte stukken en haakse 90-graden-bochten. Hierdoor kan een betere auto niet zo makkelijk weglopen en blijft het veld in een compacte trein bij elkaar. Die trein zorgt weer voor veel auto’s in de Overtake Mode (binnen een seconde van je voorganger) wat ze weer extra vermogen geeft.

Koude, dichte woestijnlucht

Ook de natuurkunde hielp mee. Met een gemiddelde asfalttemperatuur van 14,1 graden Celsius was Las Vegas de koudste race van het seizoen 2026. Koude lucht is dichter dan warme lucht. Hoe dichter de lucht, hoe harder de voorste auto moet werken om die lucht opzij te duwen. Daardoor wordt het vacuüm achter de voorste auto ook dieper. De slipstream is in de koude woestijnnacht dus letterlijk groter.

Geen reden om buiten de ‘vieze lucht’ te komen

De koude weersomstandigheden brengen nog een troef voor de slipstream. Normaal gesproken laten de coureurs zich na twee of drie ronden achter een voorganger terugzakken omdat hun voorbanden oververhit raken door de warme, vieze, turbulente lucht die van de auto ervoor af komt. In de kou in Las Vegas heb je daar geen last van. Sterker nog, de banden koelen juist te snel af als je er buiten blijft. Coureurs konden daardoor ronde na ronde onbeperkt in elkaars vuile lucht blijven hangen zonder hun banden op te branden of nog beter, daardoor de banden warm houden en meer grip hebben in de laatste snelle bocht.

Tel deze vier facoteren bij elkaar op en je hebt de GP van Las Vegas 2026. Maar was dit nou echt zo’n goede race? Ja, er was veel van wat we willen van de F1: spanning, een strijd om de eerste plaats tot de laatste ronden en veel inhaalacties. Maar was dit ook niet het zo bekritiseerde jojo-effect in optima forma? Verstappen zit in het kamp van de negatievere benadering. Na de race zegt hij: “Het was een bizarre race. De inhaalacties waren mooi, daar had ik wel plezier in. Ik ben blij dat ik heb gewonnen, maar dit heeft natuurlijk eigenlijk niks met Formule 1 te maken. Het was een show, maar ik kijk er liever naar vanuit mijn racehart. Dat heeft niet genoten.’’ Wat vind jij? Laat het hieronder weten!