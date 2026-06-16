Red Bull gaat op dieet in Spielberg: gaat Verstappen weer meedoen om de knikkers?

Valt het F1-seizoen van 2026 voor Red Bull en Verstappen tot nu toe tegen? Ja, Verstappen kan niet vaak meedoen om de overwinning, maar vergeet niet dat het raceteam voor het eerst helemaal zelf (vooruit, met hulp van Ford) een krachtbron bouwt. Wellicht dat de RB22 vanaf de volgende race wel kan strijden met Mercedes en Ferrari om de overwinning.

Red Bull-teambaas Laurent Mekies kondigt een groot upgradepakket aan voor de aankomende thuisrace in Oostenrijk. Een van de belangrijkste speerpunten? Nog altijd gewicht verliezen. Mekies spreekt zijn vertrouwen uit in de aanstaande aanpassingen aan de auto: ‘’Ons volgende grote pakket komt uiteraard in Oostenrijk. Iedereen in de fabriek heeft hier ontzettend hard aan gewerkt. Wat belangrijk is, is dat we op het traject blijven waarmee we sinds de race in Japan het gat naar de kop aan het dichten zijn. We willen niet meer praten over een achterstand van vier tienden, maar hopelijk over een stuk minder.”

De Franse teambaas voegt daar met een knipoog aan toe: „Het Oostenrijkse eten is erg lekker, maar het plan is om de auto juist wat minder te laten eten. We gaan de RB22 flink op dieet zetten om hem lichter te maken.”

Upgrades maken het verschil

In een seizoen waarin de onderlinge krachtsverhoudingen per weekend extreem schommelen, is een update in de computer pas wat waard als het zich vertaalt naar het asfalt. Dat weet ook de RB-leidinggevende: ‘’Alleen de rondetijden zullen ons de antwoorden geven. Dit seizoen laat enorme prestatieschommelingen zien, puur afhankelijk van wanneer teams wel of geen updates meenemen.’’

Dit zagen we de afgelopen weekenden inderdaad gebeuren. Mercedes had het lastig toen de concurrentie in Miami nieuwe spulletjes meenam, maar was wel weer sterk in Canada toen ze hun eigen upgrades meenamen. Afgelopen weekend in Spanje kwam Ferrari weer met een flink aangepaste F1-auto naar Barcelona en zie daar: de eerste overwinning van Hamilton in het rood.

Als Red Bull net zo’n sterk pakket weet af te leveren, is het zomaar mogelijk dat Verstappen meedoet om een thuisoverwinning voor de energiedrankjesverkoper, toch? Zo ver wil Mekies echter nog niet gaan. Sterker nog: ‘’Er is geen twijfel over mogelijk dat het Oostenrijkse pakket alleen niet genoeg zal zijn. We weten dat er daarna nóg meer stappen nodig zijn.’’

Wat vindt Max Verstappen?

De viervoudig wereldkampioen denkt er ongeveer hetzelfde over. Hij zegt: ‘’Ik denk dat we over het algemeen nog steeds het vierde snelste team zijn. Daar zal op de komende circuits niet echt verandering in komen, tenzij je natuurlijk meer performance kunt leveren.’’ Die performance kan komen met de nieuwe spulletjes, toch? ‘’Wie met verbeteringen komt, zal een sprong voorwaarts maken. Het hangt er in 2026 alleen vanaf wie de grootste sprong maakt, of wie de meest effectieve verbetering doorvoert’’, zegt Verstappen.

De tendens is dus: ja, als het goed is wordt de RB22 van Verstappen wat lichter en dus sneller, maar hoeveel dichterbij de concurrentie het team kan komen weten ze zelf ook niet. Daarnaast hebben ze bij Mercedes, Ferrari en McLaren ook geen ontwikkelingssabbatical waardoor je moet blijven doorontwikkelen. Voor zover bekend brengen deze teams echter geen grotere veranderingen aan de auto mee naar Spielberg, dus daar dan de eerste overwinning in 2026 van Verstappen en Red Bull komen? We gaan het zien!