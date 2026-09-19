De up! prijzen blijven hoog, maar de kleine VW is het waard

De meest compacte Volkswagen wil helemaal niet heel erg goedkoper worden als occasion. Waardoor komt dat eigenlijk? En is het terecht dat de up! nog zo populair is?

We hebben ook een occasion aankoopadvies over de Volkswagen up! Dezelfde informatie geldt tot op tot grote hoogte ook voor de Skoda Citigo en de Seat Mii.

Prijzen tweedehands up!

De duurste ups zijn de elektrische e-up! en de erg leuke up! GTI. Exemplaren van vier jaar oud en met een lage kilometerstand kosten zo rond de 20.000 euro. Dat is aardig in de buurt van de nieuwprijzen, erg hard schrijft een up! nog niet af.

Anno 2026 kost een benzine-up! uit 2013 nog zo’n 5.000-7.000 euro. We hebben het over een 13 jaar oude auto, en daarmee is een up! zo’n 30% duurder dan andere tweedehandsauto’s van die leeftijd.

De allergoedkoopste ups zijn rond de 2.000 euro, dat zijn dan exemplaren met 3-4 ton ervaring en een uiterlijk wat daar vaak bij past. Het goede nieuws is blijkbaar dat een up! prima een paar ton op de teller kan hebben.

Volkswagen bouwt de up! niet meer

Ondanks de prima verkoopaantallen besloot Volkswagen toch te stoppen met de productie van de up! De up! was in productie van eind 2011 tot 2023, wat al behoorlijk lang is. De twee zustermodellen waren korter in productie: de Skoda Citigo van 2011 tot en met 2020. De Seat Mii mocht nog een jaar lang door en was in productie in de periode 2011-2021. In januari 2023 kondigde Volkswagen het einde aan: de VW up! was niet meer nieuw te bestellen.

Volkswagen stopte met de productie van de up! en de zustermodellen Citigo en Mii omdat de kosten te hoog zijn. De kosten voor productie en ontwikkeling van de up! zijn net zo hoog als die van de Polo, terwijl consumenten daar een hoger bedrag voor (willen) betalen.

Alle auto’s zijn duurder geworden om te produceren, maar voor de kleine auto’s verdienen fabrikanten dat niet meer terug. De reden dat die kosten zo zijn opgelopen zijn door de milieu- en veiligheidseisen die de Europese Unie opleggen. Niet alleen Volkswagen stopte met de productie, ook Stellantis (Fiat, Peugeot, Citroen, Opel) stopte om deze reden ook met alle kleine auto’s.

De vraag naar kleine auto’s is onverminderd

Er is nog steeds genoeg vraag naar kleine auto’s. De up! doet het nog beter, want die is niet alleen klein, licht, zuinig, relatief eenvoudig, maar ook een stuk volwassener op de snelweg dan veel andere A-segmenters.

De prijzen zijn omhoog gegaan omdat er geen nieuwe meer bij komen. De up! is uit productie, terwijl er geen echte opvolger is gekomen die je voor vergelijkbaar geld kunt kopen.

Het A-segment is vrijwel leeggelopen. Fabrikanten verdienen weinig aan goedkope benzineauto's, waardoor auto's als de up, Citigo, Mii, C1, 108, Panda verdwenen zijn. Wie nu een simpele kleine auto wil, vist dus in een kleinere vijver.

De Volkswagen up! is betrouwbaar

De up! heeft een goede reputatie en de techniek is relatief simpel. De reparaties zijn ook niet duur en veel garages kunnen ze uitvoeren. Mocht je weer willen weten over problemen met de VW up, lees dan ons occasion aankoopadvies van de Volkswagen up!

Het is goedkoop rijden in de VW up!

Een Volkswagen up! is niet duur om te bezitten. Het lage gewicht zorgt voor een MRB van 20-25 euro, een schijntje. Het bescheiden verbruik, kleine banden en relatief eenvoudige techniek maken de up aantrekkelijk als tweede auto, startersauto of boodschappenauto.

Het gemiddelde brandstofverbruik in de praktijk is ongeveer 1 op 20. Ofwel iets meer dan 5 liter per 100 km, de VW up is echt zuinig.

Het VW-effect zorgt ervoor dat een up! duurder is dan een Seat Mii of Škoda Citigo. Dat zijn technisch dezelfde auto’s, maar de Volkswagen wordt tweedehands doorgaans hoger gewaardeerd.

Kortom: het is niet onlogisch dat de Volkswagen up! relatief duur blijft. Het is een kwestie van vraag en aanbod, en de VW up! is een prettige auto met lage maandkosten.