Deze vreemde EV is geen auto, maar mag wel de weg op

Stel, je wilt een golfkar. Maar dan chiquer. Hipper. Elektrisch natuurlijk. En het allerbelangrijkste: duur genoeg om indruk te maken op de buren van je strandhuis in Knokke of Saint-Tropez. Dan hebben wij geweldig nieuws voor je, want de Amble One bestaat inmiddels gewoon. Slecht nieuws? Goedkoop is anders.

Golfkar met ambitie

De Amble One komt van de Portugese startup Amble en is bedoeld als alternatief voor korte ritjes in kustplaatsen, vakantieparken en luxe resorts. Denk aan even naar het strand, snel boodschappen doen of stijlvol voorrijden bij een beach club waar een fles rosé ongeveer net zoveel kost als jouw maandelijkse energierekening. En vergis je niet: onder dat schattige uiterlijk schuilen echt serieuze specs.

De buggy is volledig elektrisch en krijgt een 12 kWh-accu, gekoppeld aan een 15 kW (20 pk) sterke elektromotor op de achteras. Daarmee haalt hij een topsnelheid van 65 km/u en een actieradius van ruim 100 kilometer. Je zal er geen BMW's of Audi's mee inhalen op de Autobahn, dat geef ik toe. Maar voor lokaal gebruik, echt een dikke prima.

Opladen duurt via een normaal stopcontact ongeveer 5,5 uur. Dat is natuurlijk fijn, want dan kan hij tijdens de lunch weer opladen terwijl jij lekker je focaccia oppeuzelt. Wat nog veel interessanter is, is dat de Amble One officieel straatlegaal wordt in de Europese L7e-categorie. Dus geen snelweg, maar wel gewoon de openbare weg op.







Meer designobject dan auto

Wat de Amble One vooral bijzonder maakt, is hoe compromisloos hij is. Geen deuren. Nauwelijks ramen. Geen airbags. Geen overbodige schermen. Gewoon een open aluminium frame, een kunststof carrosserie en een interieur dat meer wegheeft van luxe tuinmeubilair dan van een auto. De makers noemen dat zelf removing as much as possible. Met andere woorden: pleur alles eruit wat zwaar, duur of ingewikkeld is.

En dat is helemaal niet gek, want daardoor weegt de buggy slechts 450 kilo. Dat is ongeveer een kwart van een moderne elektrische hatchback. Dankzij onafhankelijke wielophanging rondom zou hij bovendien comfortabeler moeten rijden dan de gemiddelde golfkar. Dat mag ook wel. Achterin is plek voor vier personen, al kun je meerdere zitplaatsen neerklappen voor extra bagage. Golfclubs van je vrienden, of een surfboard bijvoorbeeld.











En dan zie je de prijs

Hier wordt het echt interessant. De Amble One kost 25.000 dollar exclusief btw, omgerekend ongeveer 22.000 euro. Inclusief Nederlandse btw kom je uit op ongeveer 26.620 euro. Voor een buggy. Zonder deuren.

Even ter vergelijking: voor dat geld koop je ook gewoon een keurige compacte auto met airbags, climate control, ramen en net iets meer bescherming tegen een Nederlandse herfstbui. Een Polo heb je namelijk al vanaf 24.990 euro. Puur rationeel gezien is de Amble One dus totaal onverdedigbaar.

Maar misschien is dat juist het punt. Niet alles hoeft logisch te zijn toch? Soms wil je gewoon iets geks. Iets lichts. Iets simpels. De vraag is alleen: leg jij echt 33.000 euro neer voor een luxe golfkar? Of pak je dan toch gewoon de Polo?