Waarom deze Bugatti Veyron eruit ziet als een gare occasion

Bugatti’s staan er doorgaans pico bello bij, perfect glimmend, zonder ook maar één krasje of vlekje. Zo niet het exemplaar dat je hier op de foto’s ziet. Krassen op de bumpers, lijmresten van een kenteken: deze auto ziet er niet uit als een museumstuk. Toch staat ‘ie momenteel in het Louwman Museum.

Allereerste prototype

Iedereen die de Veyron goed op zijn netvlies heeft, ziet sowieso dat er een aantal dingen niet kloppen aan dit exemplaar. Dit heeft alles te maken met het feit dat het een vroeg prototype is. Niet zo vroeg als de Diablo met W16, maar wel een auto die nog lang niet af is. Dit is namelijk het allereerste Veyron-prototype uit 2001.











Het ontwerp was er al, maar de juiste onderdelen nog niet. Daarom heeft Volkswagen gewoon onderdelen gebruikt die voorhanden waren. Zo zien we bijvoorbeeld universele achterlichten. Nu is dat niet zo heel gek, want exoten als de Pagani Zonda en Lamborghini Diablo hadden ook doodnormale Hela-achterlichten en als je het nog niet wist: de McLaren F1 had achterlichten van een touringcar. En dat waren allemaal productieauto’s.

New Beetle-deurgrepen

Interessanter zijn de onderdelen die je kunt herkennen van andere Volkswagen-producten. Zo komen de deurgrepen van een New Beetle, het stuur uit een RS6 en de stoelen uit een Boxster. Die globale opzet van het interieur is al wel te herkennen als die van de Veyron, maar details zijn natuurlijk niet belangrijk bij een prototype. Laat staan afwerking.

Hoewel deze auto aan de buitenkant al veel lijkt op het eindproduct heeft Bugatti toch nog aanpassingen doorgevoerd aan het design. Wat bijvoorbeeld opvalt zijn de koelopeningen achter de voorwielen, die de productieversie niet heeft. Deze bleken teveel extra luchtweerstand op te leveren en zijn dus geschrapt. Het leuke is dat het prototype in het Louwman Museum naast de productie-Veyron staat in dezelfde kleurstelling, dus je kunt zelf een potje ‘zoek de verschillen’ doen met deze twee auto’s.

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