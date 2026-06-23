Waarom deze Carrera GT voor een mega bedrag verkocht gaat worden

Dat een Porsche Carrera GT veel geld waard is, verbaast natuurlijk precies niemand. Hij is legendarisch, handgeschakeld, heeft een V10 en het is een Porsche. Toch zijn er, zoals bij veel auto’s, altijd een paar exemplaren die nét wat specialer zijn dan de rest. En toevallig is dit er zo één. En hij staat ook nog eens op een veiling.

Slechts 80 in deze kleur

Tussen 2003 en 2006 bouwde Porsche precies 1.270 exemplaren van de Carrera GT. De meeste verlieten de fabriek in een zilveren jasje, heel Duits, heel verantwoord. Maar slechts 80 exemplaren kregen Guards Red, waarmee dit direct een van de zeldzaamste standaardkleuren van het model is. Dit specifieke exemplaar uit 2005 werd nieuw geleverd in Duitsland en heeft sindsdien slechts vier Duitse eigenaren gehad. En wat nog extra opvallend is: de laatste eigenaar hield de auto bijna vijftien jaar in bezit en reed in die periode amper 1.000 kilometer. Zo'n typische verzamelaar die het zonde vindt om te rijden. Jammer hoor.

De teller staat vandaag op 20.408 kilometer. Voor een Carrera GT is dat relatief weinig, al zijn er genoeg verzamelaars die zo’n auto behandelen alsof iedere kilometer de waarde met een maandsalaris laat zakken. Toch kan het natuurlijk altijd gekker. Zo schreef collega Machiel in maart nog over een Carrera GT in Gulf Blue met 4.517 kilometer op de teller die voor een recordbedrag werd geveild.



















Analoge perfectie heeft een prijs

Onder de koolstofvezel carrosserie ligt nog altijd een juweel van een motor: de 5,7-liter grote atmosferische V10 met 612 pk, gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak. Voeg daar nog een carbon monocoque en die iconische houten pookknop aan toe, en je begrijpt waarom de Carrera GT inmiddels wordt gezien als een van de laatste écht analoge hypercars.

Volgens Carrera GT-specialist Jochen Bader verkeert deze auto bovendien in uitstekende staat. De Porsche is schadevrij, draagt nog zijn originele lak en heeft keurig alle fabriekcampagnes gehad, inclusief de recente technische updates. Goedkoop gaat dat geintje natuurlijk niet worden.

RM Sotheby’s verwacht dat de hamer valt tussen 2,25 miljoen euro en 2,75 miljoen euro. Voor dat bedrag koop je in Nederland een hele lekkere villa, met misschien wel een serie Porsches. Maar ja, geen van die opties komt met een handgeschakelde V10 en een houten versnellingspook.

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