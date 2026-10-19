Deze bijna nieuwe Ferrari moet een bizarre veilingprijs opleveren

Het wordt steeds minder en minder: exclusieve auto's met een lage kilometerstand. Logisch natuurlijk, maar toch komt er af en toe nog een auto voorbij die je doet verrassen. Deze Ferrari F50 bijvoorbeeld, die een kilometerstand heeft die nou niet bepaald bij zijn leeftijd past.

Oud jasje, jong hart

Broad Arrow Auctions gooit de Ferrari op 31 oktober onder de hamer tijdens een evenement in Las Vegas. De kilometerstand? 171 kilometer... Dat is niet veel, en al helemaal niet voor een Ferrari van bijna 30 jaar oud.

De auto in kwestie heeft chassisnummer 107165, en is daarmee de 334e van slechts 349 gebouwde F50's. De Ferrari werd nieuw geleverd in de UK en heeft daarna blijkbaar vooral een zeer rustig leven gehad. De Rosso Corsa-lak, het Nero-interieur met rode stoelvlakken en de originele verwijderbare hardtop zijn allemaal aanwezig en uiteraard in nieuwstaat.

Alsof dat nog niet genoeg is, krijgt de koper er een behoorlijke verzameling aan originele spullen bij. Zo krijg je bijvoorbeeld een driedelige Schedoni-bagageset, originele rijlaarzen van J.P. Tod's, gereedschap en een aantal beschermhoezen.









Ferrari met F1-tech

De opvolger van de legendarische F40 staat volgens Jeremy Clarkson niet bekend als de meest comfortabele Ferrari. Sterker nog, hij noemt hem verschrikkelijk. Dat heeft vooral te maken met een bepaald onderdeel: de 4,7-liter V12 met 513 Italiaanse wilde paarden die niet aan de beademing zitten. Die motor is rechtstreeks gebaseerd op Ferrari's F1-techniek uit het begin van de nineties. Oldschool dus. Geen turbo's, geen hybride troep, gewoon een hardcore V12 en een handbak met zes verzetten en open schakelpoort.

Dat is tegenwoordig natuurlijk wat waard. De geschatte opbrengst ligt boven de 20 miljoen dollar, omgerekend zo'n 17,8 miljoen euro.

En dat bedrag zou een nieuw veilingrecord voor de Ferrari F50 betekenen. Het huidige record staat namelijk op 14,575 miljoen dollar, omgerekend zo'n €13,0 miljoen, voor een gele F50 die in augustus werd verkocht.





Tijden veranderen

En daarmee is vooral de waardestijging interessant. In 2024 gingen F50's op veilingen doorgaans nog voor zo'n 4 tot 5 miljoen dollar van eigenaar. Zo bracht de F50 van Ralph Lauren (je weet wel die gast van die polo's) in 2025 al 9,2 miljoen dollar op. En dit jaar gingen de F50's van Mike Tyson en Ian Poulter voor 12,1 en 12,2 miljoen dollar de deur uit.

Nu staat er dus een F50 met slechts 171 kilometer klaar om mogelijk de grens van €17 miljoen te doorbreken. Rijk worden met een Ferrari is dus best simpel. Je moet hem gewoon niet aanraken.

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