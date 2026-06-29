Waarom deze hot hatch een krokodil op de spoiler heeft liggen

Als marketingafdelingen van modemerken en autofabrikanten gaan samenwerken, houden we bij Autoblog meestal ons hart vast. Vaak blijft het bij een kek kleurtje, een logootje op de hoofdsteun en of juist een overdaad aan merk verwijzingen. Dat laatste doet Lacoste ook bij deze Alpine A290 Rallye, maar toch zie ik er deze keer de lol wel van in.

Er zit natuurlijk een heel marketingverhaal achter de samenwerking. Zo wordt er een filmpje gemaakt met de Franse acteur Pierre Niney (ik heb ook geen idee wie dat is) en Pierre Gasly (die kennen we wel!) in de hoofdrol. Belangrijker zijn de geinige aanpassingen aan de snelle Renault 5 E-Tech.













Lacoste A290

Overal waar je kijkt komt de bekende alligator van Lacoste terug in en op de auto. In totaal wisten de makers er 290 krokodillen in te verwerken. Zo ligt het dashboard vol met geborduurde krokodillen en zijn de stoelen bekleed met petit piqué-stof wat dan weer blijkbaar bij het modemerk hoort. Ook tof vind ik het gezamenlijk Alpine x Lacoste-logo waarbij het beest het middelstreepje van de A vormt. Maar het absolute hoogtepunt is de 'Crocopilot'. Dat is de rode krokodil die op de hoedenplank ligt. Beetje vreemd dat de piloot achterin ligt, maar toch: best tof, nietwaar?

De buitenkant is dan weer vooral saai-ig wit. Bij de wielen kan ik daar nog wel mee leven, omdat de set zo bijna op steelies gaat lijken. De verlichtbare rode details dat je ziet verwijst dan weer naar de tong van, jawel, de Lacoste-krokodil. Het beestje zie je trouwens ook op de mistlampen van de A290. Natuurlijk komt er geen productieversie van deze auto en natuurlijk komt er wel merchandise van. Het blijkt het modemerk.

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