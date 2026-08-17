Heb jij een dikke EV? Dan mag je hier niet meer op het dak parkeren

Een parkeerplek vinden is tegenwoordig al een hele opgave. Maar rijd je elektrisch, dan komt er bij sommige Carrefour-supermarkten in België nog een extra leuke uitdaging bij. De supermarktketen wil namelijk geen dikke elektrische auto's meer op haar parkeerdek hebben. Niet omdat EV's vaker in brand vliegen ofzo, maar omdat ze gewoon een stuk zwaarder zijn dan een benzine- of dieselauto.

Oude parkeerdaken zijn niet gebouwd voor EV's

Het gaat hier om alle 18 Carrefour-filialen in België die beschikken over een dakparking. Daarvan liggen er zeven in Vlaanderen. Was jij dus net van plan om daar even lekker op het dak te parkeren? Jammer joh. EV-rijders moeten hun auto voortaan op de begane grond parkeren.

Voordat je nu denkt dat alles op instorten staat. Volgens Carrefour is het vooral een voorzorgsmaatregel. Elektrische auto's zijn dankzij hun accupakket gemiddeld 250 tot 500 kilogram zwaarder dan vergelijkbare auto's met een verbrandingsmotor. Veel van deze dakparkings zijn tientallen jaren geleden gebouwd, toen auto's een stuk lichter waren. Als er veel te dikke EV's tegelijk op het dak staan, kan de maximale belasting volgens de supermarkt in zicht komen. En dat willen we natuurlijk niet.

Brand is niet het probleem, blussen wel

Daarnaast speelt de brandweer toch wel een rol in de beslissing. Niet omdat elektrische auto's vaker bbq's organiseren. Daar is volgens brandveiligheidsexperts namelijk geen bewijs voor. Een benzine- of dieselauto vat zelfs relatief vaker vlam. Nee, het verschil zit hem in wat er gebeurt áls een accupakket eenmaal brandt. Want dat is wel vervelend.

Zo'n brand is veel lastiger onder controle te krijgen en vraagt om grote hoeveelheden bluswater. Brandweerkorpsen gebruiken daarvoor vaak een speciale dompelcontainer, maar die is nou niet even 1,2,3 op een dakparking te krijgen. De toegangswegen zijn soms te smal en de container zelf kan weer te zwaar zijn voor de constructie.

Een voorproefje van wat nog komt?

Volgens Carrefour hoeven EV-rijders zich overigens geen zorgen te maken over een parkeerplek. De laadpalen staan al op de begane grond en daar is volgens de supermarkt meer dan genoeg ruimte.

Toch is de maatregel interessant. Niet omdat elektrische auto's ineens onveilig zouden zijn, maar omdat ze dus steeds zwaarder worden. En dat betekent dat oudere parkeergarages en dakconstructies, die tientallen jaren geleden zijn ontworpen, daar niet altijd meer vanzelfsprekend op berekend zijn. En er zijn aardig wat parkeergarages.

Via: VRT.be

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