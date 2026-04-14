Waarom dit gekke busje een ton moet kosten

De Volkswagen T1 is een gewild busje, maar daar zijn er heel veel van gebouwd. We hebben vandaag een busje wat pas écht een collector's item is. De Fiat Bertone 850 T.

Dit busje wordt doorgaans niet in één adem genoemd met de Lamborghini Miura, de Countach en de Alfa Romeo Montreal, maar toch hebben ze iets gemeen. Ze zijn namelijk allemaal ontworpen door de in 2024 overleden meesterontwerper Marcello Gandini.

Rondleidingen

Bertone – waar Gandini werkte – kreeg in de jaren ’70 de opdracht van Fiat om een busje te bouwen voor rondleidingen rond hun nieuwe fabrieken. Gandini ging los op het design en het resultaat is dit bijzondere busje, genaamd de Fiat Bertone 850 T. Is ‘ie mooi? Nee, maar stiekem is 'ie wel cool.

Bij een rondleiding is het natuurlijk cruciaal dat je goed om je heen kunt kijken, dus daarom is de Fiat Bertone 850 T voorzien van hoge ramen én een groot panoramadak. Het busje wordt aangedreven door een 843 cc vierpittertje, dat achterin is geplaatst. Vandaar ook de naam.

Autoshow van Turijn

Bertone hoopte overigens dat er meer in zat dan alleen een tourbusje voor de fabrieken. Fiat had namelijk al een busje in gamma - de 850 Familiare - en deze 850 T had een mooie opvolger kunnen zijn. De auto werd in 1975 ook aan het grote publiek getoond op de Autoshow van Turijn, maar een productieversie is er nooit gekomen. Anders was het misschien wel een cultauto geworden, net als de T1.









Hoeveel exemplaren er gebouwd zijn is ook niet precies bekend, maar naar verluidt waren dat er een stuk of zes. Het schijnt dat er op dit moment nog maar twee exemplaren bestaan. Als dat geen collector’s item weten wij het ook niet meer. De Fiat Bertone 850 T zal volgende maand geveild worden door Broad Arrow tijdens Villa d’Este. Het veilinghuis rekent op een opbrengst van €80.000 tot €120.000.