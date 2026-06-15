Waarom dit Tesla-abonnement van €99 per maand niet aan gaat slaan in Nederland

Het kan je niet ontgaan zijn. Tesla-eigenaren in Nederland kunnen ondertussen gebruik maken van Full Self-Driving Supervised. Lekker de handjes van het stuur en de auto voor jou laten rijden. Klinkt als een droom voor iedereen die eigenlijk niets heeft met auto's of er één besturen. Uiteraard is niets in de wereld gratis, en dus je auto zelf laten rijden ook niet. Voor 99 euro per maand kan jij je Tesla voor je laten rijden, maar er is één probleem. De meeste Nederlanders zitten daar helemaal niet op te wachten.

Nederland wil liever zelf rijden

Uit het onderzoek van OSW blijkt dat maar liefst 61 procent van de Nederlandse automobilisten helemaal geen trek zou hebben in een zelfrijdende stofzuiger. Vooral ouderen zijn nog een beetje sceptisch. Van de 60-plussers zegt zelfs 76 procent geen interesse te hebben in de technologie van oom Musk. Dat is ergens wel begrijpelijk want ouderen vinden nieuwe tech vaak een beetje eng. Maar het zijn niet alleen de ouderen hoor. Ook onder de jongeren is het animo een stuk minder groot dan je misschien zou denken. Bijna de helft van de automobilisten onder de 30 jaar ziet een zelfrijdende auto op dit moment ook helemaal niet zitten. Dat is toch een spijtige uitkomst voor Tesla nadat ze jarenlang met bloed, zweet en tranen gewerkt hebben aan de introductie van FSD in Europa. Dit bewijst wederom weer dat coole goedgekeurde technologie niet meteen een gewild product is. Helemaal niet als er daarnaast nog wat wordt gelogen over de veiligheid van FSD.

Het probleem zit tussen de oren

De grootste uitdaging voor Tesla nu lijkt dus niet perse technisch, maar meer psychologisch. Zo zegt 58 procent van de Nederlanders überhaupt niet eens vertrouwen te hebben om mee te rijden met iemand die gebruikmaakt van een zelfrijdend systeem (myself included). Daarnaast denkt 67 procent dat zelfrijdende auto's op dit moment niet veiliger zijn dan een mens achter het stuur. Het ligt er hier natuurlijk wel aan wie er achter het stuur zit, want ik heb mensen gezien... Afijn, wat nog opvallender is: maar liefst 86 procent maakt zich zorgen dat bestuurders juist minder alert worden wanneer auto's steeds meer taken overnemen. Dat klinkt misschien een beetje tegenstrijdig. Want als de auto beter kan rijden dan de bestuurder, waarom zou dat een probleem zijn? Omdat Tesla's systeem nog altijd "Supervised" heet. Je moet dus als bestuurder nog steeds blijven opletten en direct kunnen ingrijpen als de software iets verkeerd doet.

Wie krijgt de schuld?

De discussie gaat inmiddels verder dan alleen een beetje veiligheid. Twee derde van de Nederlanders vindt namelijk dat de fabrikant verantwoordelijk moet zijn wanneer een zelfrijdende auto een ongeluk veroorzaakt. Dat staat natuurlijk weer haaks op de huidige regelgeving. Bij Tesla FSD blijft de bestuurder namelijk volledig aansprakelijk. De auto mag dan veel zelf doen, maar als het misgaat kijkt de politie nog steeds naar degene achter het stuur die geen zin had om zelf te rijden.

En daar zit misschien wel het grootste probleem voor Tesla. Nederlanders vertrouwen de technologie nog niet volledig, willen de verantwoordelijkheid liever niet dragen én moeten daar ook nog eens 99 euro per maand voor betalen. En het is ergens ook wel terecht dat men het systeem nog niet volledig vertrouwt. Berichten van experts in autonoom rijden die zelf crashen wekt nou ook niet heel veel vertrouwen op toch?

Dat maakt Full Self-Driving misschien wel een indrukwekkend technologisch hoogstandje, maar voorlopig nog geen abonnement waar heel Nederland warm voor loopt.

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