Waarom dure moderne reparaties je uiteindelijk veel geld besparen

Een klein tikje tegen een paaltje betekende vroeger al snel een nieuwe bumper, een spuitbeurtje en weer door. Tegenwoordig lijkt het alsof je meteen een tweede hypotheek kunt aanvragen. Want achter die bumper zitten inmiddels meer sensoren dan in de gemiddelde spaceshuttle. Toch blijkt die peperdure techniek je uiteindelijk juist geld te besparen.

Iedere bumper is tegenwoordig een computer

Dat moderne auto's duur zijn om te repareren, zal echt niemand verbazen. Vroeger hoefde je alleen een beetje kunststof te vervangen, tegenwoordig moet je ook camera's, radar, ultrasone sensoren en kabelbomen controleren. En daarna mag alles ook nog eens opnieuw worden gekalibreerd.

Het is dus niet gek dat autoreparaties volgens cijfers van het Amerikaanse Bureau of Labor Statistics sinds 2020 met ruim 40 procent duurder zijn geworden. En nee, dat komt niet alleen door alle rijhulpsystemen. Auto's zitten tegenwoordig volgepropt met peperdure techniek. Denk aan Matrix-ledkoplampen, hybride aandrijflijnen, elektrische auto's en steeds dikkere SUV's die bij een aanrijding net even wat meer schade aanrichten.

Toch is de rekening onderaan de streep lager

Nu zou je denken dat al die techniek vooral goed is voor de omzet van schadeherstellers. Maar dat blijkt maar de helft van het verhaal. Uit cijfers van het Amerikaanse IIHS en HLDI blijkt namelijk dat auto's met handige snufjes als een automatische noodrem, dodehoekdetectie en rijstrookassistent ongeveer 10 procent minder vaak betrokken raken bij een botsing. Schade aan andere auto's neemt zelfs met bijna 40 procent af.

Dus eigenlijk: als het misgaat, ben je waarschijnlijk meer geld kwijt. Maar de kans dát het misgaat, wordt juist weer een stuk kleiner. En daardoor vallen de totale schadelasten uiteindelijk lager uit. Iedereen blij.

Een dure radar is goedkoper dan een ongeluk

Dat betekent natuurlijk niet dat je blij wordt van een bumper die ineens een paar duizend euro kost omdat er een radar achter verstopt zit. Dat blijft gewoon vervelend. Toch laten de cijfers zien dat al die elektronica niet alleen is bedacht om je tijdens het rijden continu te vertellen dat je binnen de lijntjes moet blijven. Blijkbaar voorkomt de techniek ook daadwerkelijk ongelukken.

En ja, een irritant piepje is nog altijd goedkoper dan een afspraak bij de schadehersteller.

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