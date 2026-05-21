Welke auto er stiekem onder de nieuwe Alpina schuilt (en wat dat betekent)

In tegenstelling tot de BMW Skytop en Speedtop, is de BMW Vision Alpina een grote coupé die het begin van Alpina moet aanduiden. Nu BMW dat bedrijf in handen heeft, moet het een soort luxelabel worden voor het merk (zonder direct Rolls-Royce dwars te zitten). Hun eerste wapenfeit is een grote coupé met techniek waar het merk wat vaag over is. Adrian van Hooydonk legt uit en productie had er wellicht in kunnen zitten als de basis anders was.

Tegen BMWBlog zegt designbaas Adrian van Hooydonk waar de Vision Alpina op gebaseerd is. Let wel, dit betreft het studiemodel dat we op Villa d'Este te zien kregen. Die is net als de Skytop en Speedtop gebaseerd op de BMW 8 Serie. Vandaar ook dat BMW het bij de onthulling had over een V8, dat is zoals te verwachten is de 4.4 liter V8. Eén verschil: de Vision Alpina is gebaseerd op de 8 Serie Gran Coupé. Dit omdat volgens Van Hooydonk de extra wielbasis goed kon gebruiken.

Geen productie vanwege basis

BMW kon de Skytop en Speedtop dus wel in productie krijgen, maar de Vision Alpina blijft een concept om de koers aan te duiden. Het gebruiken van de 8 Serie is volgens Van Hooydonk een extra reden dat de Alpina niet zoals je hem hier ziet in productie kan. De 8 Serie wordt immers niet meer gebouwd en een opvolger komt ook niet, helemaal niet met de uitgaande motor en basis. Zie het dus vooral als een vingeroefening in een mooie coupékoets.

Vandaar een tweedeurs coupé op een vierdeurs basis, maar wel eentje die vanaf nu verleden tijd is. De BMW Vision Alpina zal dus vooral in de geschiedenisboeken blijven. Om over een paar jaar op terug te kijken zo van 'die had in productie moeten gaan'. Of niet?