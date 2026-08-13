Waarom Europa de wereldwijde EV-markt trekt

De elektrische auto is niet de toekomst. Tenminste, dat denken veel mensen nog steeds. De verkoop zou instorten, niemand wil er nog één en fabrikanten zouden massaal teruggrijpen naar de oude vertrouwde plofmotor. De nieuwste verkoopcijfers vertellen toch echt een heel ander verhaal. Al zit er wel een opvallend verschil tussen Europa en de rest van de wereld.

Europa geeft de EV een flinke duw

Volgens cijfers van Benchmark Mineral Intelligence werden er in juli wereldwijd 1,85 miljoen volledig elektrische auto's en plug-in hybrides verkocht. Dat is 9 procent meer dan in dezelfde maand vorig jaar. Over de eerste zeven maanden van 2026 staat de teller ondertussen op 11,5 miljoen verkochte auto's. Een flink aantal natuurlijk. Maar die groei komt niet overal vandaan.

Europa blijkt namelijk de grote elektrische superheld. Hier steeg de verkoop in juli met maar liefst 33 procent tot 450.000 auto's. Vooral Frankrijk (+81 procent), Duitsland (+46 procent) en het Verenigd Koninkrijk (+43 procent) deden het lekker.

Volgens Benchmark Mineral Intelligence is dat natuurlijk allemaal geen toeval. In meerdere Europese landen zijn de subsidies voor elektrische auto's teruggekeerd of uitgebreid. Blijkbaar helpt een sappig financieel duwtje in de rug altijd wel om twijfelende kopers toch over te halen.

China en Amerika hebben geen zin meer

Buiten Europa loopt het allemaal een stuk minder voorspoedig. In China, natuurlijk nog altijd de grootste EV-markt ter wereld, daalde de verkoop in juli met 5 procent tot 980.000 auto's. Chinese fabrikanten zoeken hun plezier daarom steeds vaker over de grens. In juli exporteerden ze zelfs een recordaantal van ruim 500.000 geëlektrificeerde auto's.

Ook in Noord-Amerika zit de daling er goed in. Daar zakte de verkoop met 27 procent naar 140.000 auto's. Volgens Benchmark Mineral Intelligence is dat grotendeels het gevolg van het verdwijnen van de Amerikaanse belastingvoordelen voor elektrische auto's.

Subsidie blijft de grote smaakmaker

De cijfers laten vooral zien hoe groot de invloed van overheden nog altijd is op de EV-markt. Want waar subsidies worden ingevoerd of uitgebreid, stijgt de verkoop. Wie had dat gedacht? Waar de financiële steun verdwijnt, koelt de markt eigenlijk wel meteen af. De EV is dus voorlopig nog steeds afhankelijk van overheidsbeleid.

Voor autofabrikanten is dat vooral goed nieuws als je in Europa actief bent. Voor de beleidsmakers is het juist weer wat extra munitie voor een oude discussie: kan de elektrische auto inmiddels zonder op eigen houtje overleven, of blijft er voorlopig toch een financieel zetje nodig om kopers te overtuigen?

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