Waarom Europa misschien jouw projectauto wil laten slopen

Voor sommige mensen begint de pret pas als een auto volledig uit elkaar ligt. Een projectauto koop je natuurlijk niet omdat hij af is, maar juist omdat je er nog jaren aan kunt sleutelen. Die heerlijke vrijheid komt mogelijk onder druk te staan door nieuwe Europese regels die vanaf 1 september 2028 van kracht worden.

Wanneer is een projectauto ineens afval?

Het nieuwe Europese plan moet ervoor gaan zorgen dat afgedankte auto's sneller worden gerecycled. Ergens best een nobel streven, maar de tekst bevat ook een aantal voorwaarden waar liefhebbers van restauratieprojecten nou niet bepaald vrolijk van worden. Zo kan bijvoorbeeld een zwaar beschadigde auto, een technisch total loss verklaard voertuig of een auto die grotendeels uit elkaar is gehaald worden aangemerkt als een afgedankt voertuig. En een afgedankt voertuig hoort volgens de regels niet thuis in een hobbyschuur of garage, maar bij een erkend recyclingbedrijf.

Dat betekent natuurlijk niet dat iedere projectauto meteen richting de shredder gaat. Ligt je auto in onderdelen omdat je hem aan het restaureren bent, dan is dat slechts één van de factoren die wordt meegewogen. In gevallen van twijfel kan een onafhankelijke expert worden ingeschakeld om te beoordelen of het voertuig nog een toekomst op de weg heeft.

Oldtimers veilig, youngtimers niet altijd

Eigenaren van officieel erkende oldtimers kunnen in ieder geval opgelucht ademhalen. Historische voertuigen vallen gelukkig buiten de nieuwe regels, net als de onderdelen die nodig zijn om ze rijdend te houden. De echte pijn zit bij auto's die nog géén klassieker zijn, maar dat over tien of twintig jaar misschien wel worden. Denk aan een beschadigde Japanse sportauto uit de jaren 2000 of een zeldzame sedan die momenteel nog weinig waard is.

Denk je zo'n auto te restaureren na een technische beoordeling, dan krijg je in principe vijf jaar de tijd om hem helemaal te fixen. Daarna moet hij weer door de keuring kunnen. In sommige gevallen kunnen de autoriteiten die termijn verlengen, maar dat is niet vanzelfsprekend.

Of deze regels in de praktijk echt voor problemen gaan zorgen, zullen we de komende jaren vanzelf zien.

Via: GoCar.be

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