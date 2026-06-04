Expert slaat alarm: subsidie maakt elektrische auto's juist duurder

Meer subsidie betekent goedkopere elektrische auto's, toch? Fout, volgens de auto-econoom Ferdinand Dudenhöffer gebeurt momenteel precies het tegenovergestelde.

Hier in Nederland zijn we er al een tijdje mee gestopt. Waarom is het toch relevant voor ons? Nou, omdat er wordt gekeken naar een EU-brede EV-subsidie. Dat het averechts kan werken, zien we in Duitsland. Daar kun je nog wel een zakcentje van de staat krijgen bij de aanschaf van een EV. Sinds Berlijn een nieuwe subsidieregeling van 3 miljard euro aankondigde, schroeven autofabrikanten hun eigen kortingen terug. Het gevolg: elektrische auto's worden voor veel kopers juist duurder.

Dat dit ook echt gebeurt, blijkt uit onderzoek van het Center Automotive Research (CAR), het instituut waar de eerder genoemde Dudenhöffer voor werkt. In mei was een EV gemiddeld 1.971 euro duurder dan een vergelijkbare brandstofauto in Duitsland. Sinds december vorig jaar is dat prijsverschil gegroeid naar 2.614 euro, een toename van 643 euro dus.

Volgens Dudenhöffer is de timing geen toeval; de prijzen begonnen direct te stijgen toen de discussie over de nieuwe overheidssubsidie in december losbarstte. "De markt went razendsnel aan die overheidssubsidie. Bij de volumemerken zien we een duidelijke trend dat de eigen kortingen verdwijnen. Wie aan de voorwaarden voor de subsidie voldoet, profiteert misschien, maar de rest van de markt betaalt de hoofdprijs."

Voorbeeldje: Tesla Model Y

Hoe dat in de praktijk werkt, liet Tesla onlangs zien. Eind april schrapte het merk van Elon Musk plotseling de vaste fabriekskorting in Duitsland van 3.000 euro op de razend populaire Model Y voor alle klanten. Nu is dat voordeeltje weg. Omdat alleen huishoudens met een lager inkomen de EV-subsidie krijgen is de Model Y onderaan de streep dus duizenden euro's duurder geworden.

Volgens Dudenhöffer is dit het bewijs dat de subsidie zijn doel voorbijschiet. "De Duitse auto-industrie en de bijbehorende werkgelegenheid schieten hier nul mee op", sneert de professor. Hij duidt op merken als BMW, Audi en Mercedes. Hun klanten hebben een te hoog inkomen om in aanmerking te komen voor het voordeeltje.

Tegenovergestelde effect

Dudenhöffer is dan ook bikkelhard over het miljardenproject van de overheid. Hij noemt het een tijdelijk "strovuurtje" met zeer nare bijwerkingen voor de lange termijn. "Het heeft een giftige nasmaak. Juist de instapmodellen in het compacte segment worden hierdoor weer duurder. En wat gebeurt er als die 3 miljard aan belastinggeld straks is verpulverd? Dan zit de markt opgescheept met hogere basisprijzen voor de instappers. Dat is exact het tegenovergestelde van wat je nodig hebt als je de transitie naar elektrisch rijden serieus vooruit wil helpen."

Zoals gezegd is de Nederlandse SEPP-regeling al een tijdje ten einde. Ik vond dat altijd een gemis voor de EV-doelen van de overheid, maar als ik de woorden van Dudenhöffer lees, denk ik dat we toch de goede keuze hebben gemaakt. Hoe kijk jij er tegenaan? Laat het hieronder weten!

Bron: AutoBild