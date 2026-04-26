Waarom Ford deze historische naam bij het grofvuil zette

Een merk als Ford kan goed inspelen op haar geschiedenis. Als je al zo vroeg erbij bent, heb je alles meegemaakt. Van de eerste massaproductie tot de eerste keer dat een sportauto een heel eigen leven gaat leiden. Ford lijkt enorm in touch te zijn met hun geschiedenis wat je ziet aan de naamgevingen van nieuwe modellen. Toch moet één historische naam juist het veld ruimen.

Hoe noem je de sportauto/muscle car van Ford? De Mustang, natuurlijk. Hoe noem je daar de versie van met V8? De GT, natuurlijk. En wat zit daarboven? De Shelby GT350 of Shelby GT500, natuurlijk. De expertise van Carroll Shelby werd door Ford al snel gewaardeerd nadat hij met de Shelby Cobra kwam. Dat leidde ertoe dat Shelby mocht helpen met de Ford GT40 en later gepeperde Mustangs dus zijn naam kregen, inclusief herkenbare Shelby Stripes en het logo met de cobra.

Shelby

Het maakte de naam Shelby vrij snel iconisch. Zo iconisch dat hij later gekaapt werd door Chrysler om daar te helpen met snelle auto's. Zo zijn er verschillende Dodge Shelby-modellen geweest en kon de input van Carroll goed gebruikt worden bij de Dodge Viper. Toch bleek de impact die Shelby gehad had op Ford veel groter. Vandaar dat Shelby in 2003 zich weer bij Ford aansloot voor een grote déjà vu. Hij mocht meewerken aan de nieuwe Ford GT uit 2005 en hielp daarna een versie van de Mustang die zijn naam, Shelby Stripes en een flinke powerboost kreeg. Dit omdat de Mustang van des tijds (S197) ook met meer dan alleen knipogen terugblikte op het verleden. Vandaar de terugkeer van de Shelby Mustang GT500.

Dat bleef vervolgens zo. Carroll Shelby overleed in 2012 en niet alleen als logisch vervolg, maar ook als eerbetoon, bleef de naam nagalmen bij Ford. De nieuwe Mustang (S550) uit 2015 kreeg in 2016 ook weer een Shelby-versie, de GT350 met handbak. De gebruikelijke 5.0 liter V8 'Coyote' werd vervangen door de 5.2 'Voodoo' V8 die meer pk en lekker geavanceerde zaken als een platte krukas kreeg voor een veel bijzonderder karakter. Een lekker rauwe versie, zoals Shelby 'm had gewild. Het echte klapstuk kwam toen in 2020 de nieuwe Shelby GT500 kwam, met een supercharger op dat blok en 770 pk. De ultieme Mustang droeg de naam van misschien wel de ultieme Ford-troef, Carroll Shelby.

Geen Shelby meer

Bij de huidige Ford Mustang (S650) uit 2023 lijkt het alsof Ford het recept van de vorige heeft gepakt en hem op vele fronten heeft verbeterd. Ook door het feit dat de motorkeuzes vergelijkbaar zijn, met nog steeds die 5.0 V8 voor de GT. Het lijkt dan dus logisch dat alles hetzelfde blijft, maar niks is minder waar. De eerste gepeperde versie van de Mustang kreeg de nieuwe naam Dark Horse. Maak echter niet de denkfout dat dit de nieuwe Shelby GT350 is, want de Dark Horse is vooral een iets rauwere versie van dezelfde 5.0 liter V8 uit de normale GT. Een 'echte Shelby' komt dus nog.

Sterker nog: die is er al. Eind vorig jaar onthulde Ford de Mustang Dark Horse SC. Dat klinkt alsof het merk simpelweg een supercharger op een Dark Horse heeft geschroefd, maar het is meer dan dat. De 5.0 liter V8 wordt ingeleverd voor de 5.2 liter 'Predator' V8 die niet meer zoals de GT350 een platte krukas heeft, 'omdat de supercharger genoeg extra pk biedt'. Met een totaalplaatje van 800 pk en 895 Nm koppel is dat zeker waar. Dankzij opties als een Track Package, het enkel leveren van een automaat en de positie in de line-up weet je het zeker: dit is gewoon de nieuwe Shelby GT500.

Alleen eh, waar is die naam gebleven? Dark Horse SC klinkt wat simplistisch vergeleken met Shelby GT500, een iconische én historische naam. Een geschil met Carroll lijkt ons ook geen logische reden, want over de doden niets dan goed. De reden waarom Ford de naam Shelby niet meer gebruikt is vrij simpel. Geld.

Shelby America Inc.

Naast de Ford Mustang Shelby GT500 heb je namelijk ook de Shelby Mustang. Dat klinkt als weinig verschil, maar er is wel degelijk verschil. Ondanks een soort adviesfunctie bij Ford was Shelby ook gewoon een autobouwer, wat zijn eigen bedrijf Shelby America opleverde. Dat bedrijf is nog steeds actief om Mustangs van een dikke boost te voorzien, maar heeft weinig te maken met Ford zelf. Het is gewoon een tuner zoals bedrijven als RTR en Roush dat zijn. Alleen dat Ford die naam ook gebruikt uit historisch oogpunt, staat compleet los van dit bedrijf.

Daar zit dan ook de reden in dat Ford niet heeft gekozen voor Shelby bij de nieuwe Mustang. Ford Authority bericht dat The Blue Oval rechten betaalde voor het gebruik van de naam Shelby. Door beide partijen wordt het exacte bedrag niet genoemd, maar FA meent dankzij info van insiders dat het zo'n 800 dollar per verkochte auto betreft. Dat klinkt als niet veel, maar Ford verkocht in twee jaar tijd 14.130 Shelby GT500's van de laatste generatie. Dat heeft het merk dus enkel in royalties 11,3 miljoen dollar gekost. In een wereld van beknibbeling zijn dat wel de zaken waar je geld op kan besparen.

Jammer maar helaas. De Ford Mustang Dark Horse SC is dus officieel de vervanger van Shelby. Tenzij Ford het nog kan hebben om een speciale editie uit te brengen om de royalties beperkt te houden, lijkt het erop dat het tweede Shelby-tijdperk ten einde is. Qua duiding scheelt het wel: als je nu een Shelby-product ziet, weet je dat het van Shelby's eigen firma komt.