Dit wist je nog niet over Lamborghini's iconische deuren

Als je ooit de loterij wint en een Lamborghini koopt, is er één ding dat je sowieso doet. Niet meteen de V12 starten, maar eerst die deuren omhoog gooien. Liefst op een druk terras, zodat iedereen een goede reden heeft om even te kijken. Dat is precies de bedoeling. Of toch niet?

Eigenlijk was het een praktische oplossing

De iconische schaardeuren of vleugeldeuren verschenen voor het eerst op de Lamborghini Countach uit 1974. En nee, dat was niet omdat Lamborghini per se de show wilde stelen. De Countach was zo ongelofelijk laag en breed dat normale portieren behoorlijk onhandig werden. Probeer maar eens uit te stappen als je buurman zijn Opel Astra nét iets te enthousiast naast je heeft geparkeerd. Ja, dat wordt helemaal niks.

Maar er was nog een veel groter probleem: het zicht naar achteren was verschrikkelijk. Achteruitrijcamera's bestonden nog niet en parkeersensoren waren pure sciencefiction. Dus bedachten Countach-rijders een bijzondere truc. De deur ging omhoog, de bestuurder ging op de dorpel zitten en keek over het dak naar achteren. Niet bepaald luxe, maar it ain't stupid if it works.

Niet iedere Lamborghini mag meedoen

Sindsdien zijn de schaardeuren hét visitekaartje van Lamborghini's dikste modellen geworden. De Diablo, Murciélago, Aventador en tegenwoordig de Revuelto doen het allemaal. Toch heeft niet elke Lambo schaardeuren. Een Huracán, Temerario of Urus opent zijn deuren wel gewoon zoals iedere andere auto.

Dat is geen bezuiniging hoor, maar traditie. Lamborghini bewaart de schaardeuren namelijk al decennialang voor zijn V12-vlaggenschepen. Zo blijft het openen van de deur iets bijzonders en zie je dus in één oogopslag met welk model je te maken hebt.

Ze zijn inmiddels vooral marketing

Maarja, anno 2026 heeft Lamborghini die schaardeuren technisch gezien niet meer nodig. Moderne auto's kunnen prima laag zijn zonder ingewikkelde scharnieren. Toch verdwijnen ze niet. Waarom? Omdat ze inmiddels net zo bij Lamborghini horen als een krijsende V12, absurde kleuren en buren die net iets te vaak uit het raam kijken.

Sterker nog: voor veel mensen begint de Lamborghini-beleving niet wanneer de motor aanslaat, maar zodra die deuren omhoog schieten. Het is theater. En daar is helemaal niets mis mee. Want geef maar toe: een Lamborghini waarvan de deuren gewoon naar buiten openzwaaien voelt toch een beetje alsof je een pizza zonder kaas krijgt. Het kan wel, maar eigenlijk wil niemand het.

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