Waarom het een goed idee is om grote velgen op je BMW te bestellen

We hebben het naar het idee van ondergetekende niet vaak genoeg over grote of kleine velgen. Beide hebben namelijk voordelen. Grote velgen ogen het beste, maar je levert wel wat comfort in. Kleine velgen ogen iel en vooral de band die meestal een aardige ballonband wordt, oogt goedkoop. Toch is de dikke band, het kussen dat de weg voor je gladstrijkt, wel voordelig. Bij BMW moet je voor de X1 even kiezen voor grote velgen. Of geduld hebben.

De BMW X1 krijgt een selectie velgen van 17 tot en met 20 inch. Daarbij zijn de 17 inch en 18 inch het populairst. Helemaal bij de EV-versie kun je hier ook nog extra efficiëntie winnen qua rijbereik, want meer bandoppervlak betekent meer efficiëntie. Bovendien heb je maar één iel uitziende 17 inch-optie, de 18 inch velgen ogen prima voor wat voor auto het is. De 19 inch en 20 inch staan strak onder de X1, maar het is tot op zekere hoogte exces.

17 en 18 inch niet leverbaar

Heb je een BMW X1 besteld? Dan wordt je geduld wel op de proef gesteld als je voor de 17 of 18 inch velgen bent gegaan. Automobilwoche bericht namelijk over een bottleneck bij de productie van de BMW X1. Wat dus, inderdaad, de kleinere velgmaten van de BMW X1 omvat. Er is sprake van een groot tekort voor deze velgen specifiek. Voor de volledigheid: het betreft deze vier designs:

Vertraging

Het zorgt voor een tijdelijke productiestop voor de BMW X1, volgens BMW kan het de reeds bestelde BMW X1's vertragen met maanden. Er doen al verhalen de ronde van mensen die hun oude auto al in hadden geleverd ter anticipatie van hun hagelnieuwe X1, maar nu drie maanden moeten wachten. Het probleem zit volgens BMW bij de leverancier van de velgen. We weten even niet zeker welk bedrijf dat is, maar als het BBS is zijn de problemen wel logisch. Dat is echter nergens bevestigd.

19 inch bestellen

Er is een andere manier om de wachttijden te omzeilen volgens BMW: niet de 17 of 18 inch bestellen, maar de 19 of 20 inch. Klinkt leuk, maar heeft wel twee nadelen. De eerste is dus de afname van het comfort en de efficiëntie, vooral voor de iX1 is dat laatste waarom veel klanten voor kleine velgen kiezen. Een ander nadeel is dat alle 17" en 18" velgen inbegrepen zijn, voor de 19 inch moet je 357 euro bijlappen. Klinkt niet rampzalig, maar je moet ook nog 1.130 euro bijbetalen voor het M-pakket waar ze bijhoren: een meerprijs van 1.487 euro puur om de wachttijd te verkorten. De 20 inch maken het nog bonter: die kosten 1.204 euro en zijn enkel te bestellen met het X-pakket wat 1.977 euro kost. Dan heb je het dus over een totale meerprijs van 3.184 euro.

Of dus even wachten. BMW baalt ook als een stekker van deze tekorten voor de X1, want de crossover is retepopulair. Bovendien weet de iX1 zo'n 70 procent van de Europese cijfers voor zijn rekening te nemen. Dat mis je dan wel.