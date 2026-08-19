Het warme weer maakt hier benzine nog duurder

Fijn dat we lekker zongebruind uit de afgelopen maanden komen, maar voor onze brandstofkosten is het minder leuk nieuws. Je zou het makkelijk over het hoofd zien, maar door het hete weer gaan indirect de prijzen aan de pomp omhoog. Dat zit zo.

De aanhoudende hitte en lange tijd uitblijven van regenbuien zorgt ervoor dat rivieren steeds droger worden. Zo ook de Rijn, een van de belangrijkste aders voor het transport van benzine, diesel en stookolie vanaf de raffinaderijen in Rotterdam en het Duitse Ruhrgebied naar het achterland. Vorige week maandag werd nog de allerlaagste waterstand in de Rijn gemeten, een record dat sinds 1947 stond. Normaal stroomt er rond deze tijd van het jaar zo'n 2000 kubieke meter per seconde door de Rijn. Vorige week maandag was dat 620 kubieke meter.

Droge Rijn = dure benzine

Volgens de Duitse autoclub ADAC zorgt het laagwater op de Rijn voor een aanzienlijke stijging van de brandstofprijzen, met name in het westen van Duitsland en de aangrenzende regio's. Wanneer het waterpeil zakt, kunnen binnenvaartschepen om veiligheidsredenen niet meer volledig worden geladen. Een tankschip dat normaal gesproken duizenden tonnen brandstof vervoert, mag bij extreem laagwater soms maar voor een derde of een kwart gevuld worden om niet aan de grond te raken.

Het gevolg? Er zijn veel meer schepen en vaarten nodig om dezelfde hoeveelheid brandstof op de plek van bestemming te krijgen. En die schaarste aan capaciteit drijft de vracht- en transportprijzen op. En die extra kosten moeten natuurlijk wel terugverdiend worden.

Vooral klanten in de Duitse Rijngebieden hebben hier last van volgens ADAC. Je betaalt nu dan ook de duurste brandstof van Duitsland in de gebieden Rijnland-Palts, Noordrijn-Westfalen en Hessen. Mocht je onderweg terug zijn van vakantie en door deze gebieden rijden, plan je tankstop dan liever wat eerder of later. Je kunt er al gauw 10 cent per liter mee terugverdienen, als je dat het waard vindt.

Ook wij in Nederland komen aan de beurt. In 2018 en 2022, toen de waterstand ook laag was, duurde het een paar maanden voordat we het aan de pomp voelde. De verwachting is dan ook dat de prijzen hier nog extra moeten stijgen vanwege de droge Rijn.

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