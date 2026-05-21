Waarom F1-coureurs stiekem bang zijn voor het komende raceweekend

De ongelukkige timing van de F1-kalender in combinatie met de onrust in het Midden-Oosten zorgt ervoor dat we eind mei nog maar vier races hebben gehad. Dit weekend staat er gelukkig weer een race op de planning na weer een pauze van drie weken. Nog beter nieuws: de aanstaande Grand Prix kan een hele interessante worden.

De karavaan reist af naar het Ile de Notre Dame in Montreal, Canada. Je hebt het tijdschema en allerlei andere zaken die je moet weten hier al kunnen lezen. Nu duiken we wat dieper in op één onderwerp: het weer. Waar het op vrijdag en zaterdag volgens de voorspellingen van Windy droog blijft, valt er op zondag wel regen op het eiland.

De race start op zondag om 16:00 uur lokale tijd (22:00 uur Nederlandse tijd). De eerste buien boven het circuit moeten al in de ochtend vallen. Het is niet veel water wat uit de lucht komt vallen, maar de buiten houden wel lang aan. De grootste buien vallen tussen 14:00 en 16:00, waarna de neerslag wat afneemt, maar het wel blijft druppelen. Volgens het huidige weerbeeld trekken de laatste buien pas rond 21:00 uur weg.

Poep in de broek bij de coureurs?

Nadat ons een regenrace door de neus geboord is in Miami zou ik het nu wel lekker vinden om de F1-auto’s eindelijk eens in de regen in actie te zien. Dan hebben we eindelijk eens profijt van de zwaar geëlektrificeerde motoren. Ga maar na: al het koppel op ieder moment in een auto die nog steeds wat onwennig aanvoelt en een stuk speelser is dan voorgaande generaties: dat wordt chaos!

Ex-F1-coureur en commentator Martin Brundle denkt er net zo over. Bij Sky Sports kijkt hij vooruit op het raceweekend in Canada. Volgens Brundle komen de rijders met knikkende knietjes naar Montreal: "De coureurs zijn allemaal een beetje bang voor hoe deze auto's zich gaan gedragen in de regen. Ze hebben heel veel vermogen, maar minder neerwaartse druk en minder grip. Ze weten het gewoon nog niet. Niemand heeft echt de kans gehad om er in een competitieve situatie vol mee te pushen, dus we zouden zomaar wat drama kunnen krijgen.’’

Het klopt: de F1-auto’s van 2026 hebben wel al wat driftvocht gezien, maar alleen in trainingssessie. Er is nog nooit wiel-aan-wiel mee geracet, wat toch weer een andere spanning met zich meebrengt. Daar komt nog bij dat het Circuit Gilles Villeneuve een semi-stratencircuit is. Daardoor hebben de banden van nature minder grip op het asfalt. Om er dan nog een factor aan toe te voegen: als het inderdaad de andere dagen droog blijft, hebben de coureurs geen tijd om te oefenen in een nat Montreal met deze auto’s.

Circuit helpt mee aan chaotische race

Brundle weet nog een ingrediënt toe te voegen aan het toch al overvolle chaosgerecht wat de GP van Canada heet. “Als je crasht, sta je in feite gewoon midden op de baan. In dat opzicht is het een behoorlijk uitdagend en ouderwets circuit – en daar houden we van”. Mocht het dus een keer fout gaan, dan kan het ook echt heel goed fout gaan. Kijk anders de Canadese GP van 2011 nog eens terug.

Eerst maar eens de weersvoorspellingen in de gaten blijven houden, maar mocht het regen, dan zou ik zeker gaan kijken als ik jou was! En nee, ik krijg niet van de F1 of Viaplay betaald om dit te schrijven.