Waarom hogere wegenbelasting voor EV’s eigenlijk nergens op slaat

Dat elektrische auto’s zwaarder zijn dan vergelijkbare benzine- of dieselauto’s hoeven we niemand hier te vertellen. Accu’s zijn nou eenmaal niet gemaakt van piepschuim. En precies dat extra gewicht wordt regelmatig aangehaald als argument voor hogere wegenbelasting op EV’s. Zwaarder voertuig, meer slijtage aan het asfalt, dus meer betalen. Klinkt in principe best logisch. Alleen is er één klein probleem. Het blijkt namelijk dat dat argument bij personenauto’s behoorlijk begint af te brokkelen.

Niet de EV, maar de vrachtwagen

Onderzoekers van het wetenschappelijke tijdschrift Clean Technologies and Environmental Policy bekeken de impact van de zware zero-emission voertuigen op wegslijtage. Hun conclusie is best helder: ja, zwaardere voertuigen veroorzaken meer slijtage, maar dat effect wordt vrijwel volledig veroorzaakt door grote voertuigen zoals vrachtwagens en bussen.

Personenauto’s? Maakt bijna geen drol uit. Sterker nog, voertuigen onder 7,5 ton dragen volgens het onderzoek bijna niks bij aan de wegslijtage. Dus jouw dikke BMW iX en zelfs de Hummer EV liggen daar nog heel ver vandaan.

Hoe dat dan allemaal zo kan? Dat heeft blijkbaar allemaal te maken met de fourth power law. Ik had er nog nooit van gehoord maar het doet me gelijk denken aan mijn middelbare school tijd. Het principe is in ieder geval best simpel: wegslijtage neemt toe met de vierde macht van de aslast. In normale taal: een klein beetje extra gewicht maakt weinig uit. Echt zware voertuigen maken absurd veel meer kapot.

De echte asfaltvreters

Volgens hetzelfde onderzoek komt ongeveer 87 procent van alle wegslijtage voor rekening van zware vrachtwagens. Bussen voegen daar nog eens ongeveer 12 procent aan toe. Wat overblijft voor personenauto’s, lichte bedrijfswagens en motoren samen? Minder dan 1 procent. Ja, minder dan één procent. Dat zet het EV-belastingverhaal toch in een ander licht. Want als een elektrische personenauto iets zwaarder is, maar die hele categorie gezamenlijk amper meetelt voor structurele wegslijtage, dan wordt het lastig om puur op basis van asfaltargumenten een fors hogere wegenbelasting te verdedigen.

Waar betaal je dan voor?

En daar wordt het interessant, want de overheid moet ergens de accijnsinkomsten op brandstof compenseren nu steeds meer mensen elektrisch rijden. Dat is op zichzelf niet vreemd. Wegen onderhouden kost nu eenmaal geld. Maar noem het dan ook gewoon zo...

Doe niet alsof jouw Tesla Model Y ineens persoonlijk verantwoordelijk is voor elk nieuw gat in de A2. Als je extra EV-belasting invoert om inkomsten op peil te houden: prima, daar kun je een discussie over voeren. Maar het argument dat elektrische personenauto’s massaal onze wegen slopen? Dat wordt door dit onderzoek best wel vakkundig onderuit geschopt.

Dus pak allemaal je hooivorken en fakkels en geef de schuld aan de vrachtwagens.

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