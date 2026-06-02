Waarom iedereen in de F1 denkt dat Ferrari gaat winnen dit weekend

Hè? Kimi Antonelli rijgt de overwinningen aaneen en Mercedes heeft tot nu toe elke pole position van het jaar opgeëist. Toch is de paddock er unaniem over uit: komend weekend, tijdens de Grand Prix van Monaco, gaat het rode feest worden met een Ferrari-overwinning. Waarom is dat?

Voor Lando Norris is het bijvoorbeeld al een uitgemaakte zaak wie er zaterdag op P1 staat. "Ik denk echt dat Ferrari op pole staat in Monaco. Hun prestaties in de langzame bochten zijn vele malen beter dan die van de rest," aldus Norris. Kampioenschapsleider Antonelli sluit zich daarbij aan. Volgens hem is Ferrari ‘’the team to beat’’.

Grootste probleem geëlimineerd door Monaco

Ferrari weet met de SF-26 F1-auto van dit jaar dicht bij Mercedes te komen, maar net niet dichtbij genoeg voor een overwinning. Dat heeft alles te maken met de nieuwe motoren en een ontwerpkeuze van Ferrari. Het team koos voor een kleinere turbo. Dat zorgt voor de raketstarts, maar ook voor minder vermogen op lange rechte stukken ten opzichte van Mercedes.

En daar helpt het Circuit de Monte-Carlo natuurlijk een handje bij. "Dit is het enige circuit waar vermogen niet de koning is. Hier draait het puur om de prestaties van het chassis. Als je ons vermogenstekort wegstreept, zitten we er direct bovenop’’, denkt Ferrari-coureur Lewis Hamilton.

Speciaal achtervleugeltje

Op motorvermogen loopt Ferrari dus achter, maar de snelheid in langzame en medium-snelle bochten is de rode auto weer superieur. Daarvoor gaan we even terug naar Kimi Antonelli. Volgens hem gaat Ferrari domineren door een aan aerodynamisch trucje: "Ferrari is absoluut de favoriet [in Monaco red.] omdat ze met een speciale achtervleugeltje (winglet) rijden die bizar veel downforce genereert bij lage snelheden. Zij worden het team om te slaan."

Antonelli heeft het over Ferrari’s verlengstuk van de diffuser die Ferrari intern de FTM noemt. De SF-26 heeft vlak achter de uitlaatpijp een opstaand vleugeltje staan. De gassen uit de uitlaat komen tegen het plaatje aan wat uiteindelijk leidt tot een zuigend effect voor de achteras richting het oppervlak. Met wat extra grip op de achterwielen kun je zowel sneller door een bochtje als sneller optrekken.

Ferrari International Assistance?

De FIA werd in het verleden vaak als bovenstaande hulpdienst genoemd, omdat ze Ferrari graag aan de top wilde zien. Gebeurt dat anno 2026 nog steeds? Wellicht wel middels de nieuwe ADUO-regel (Additional Development and Upgrade Opportunities) . Dit mechanisme is in het leven geroepen om de motorprestaties in 2026 gelijk te trekken. Fabrikanten die meer dan 2% achterlopen op de benchmark (Mercedes), krijgen extra budgetbepalingen om hun motor tussentijds te upgraden.

De FIA maakt de officiële index vlak voor de Grand Prix van Monaco bekend. Ferrari-teambaas Fred Vasseur heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij verwacht dat Ferrari recht heeft op deze miljoenensteun om het motorisch gat te dichten. Omdat de teams achter de schermen al maanden aan deze upgrades werken, mag Ferrari de vernieuwde motor mogelijk dit weekend al introduceren.

Hoewel Monaco niet de plek is waar een motor-upgrade het verschil maakt, is het wel de ultieme kans om de betrouwbaarheid te testen voor de Grand Prix van Spanje een week later. Mocht Ferrari zaterdag de eerste startrij rood kleuren, dan is de kans op een overwinning gigantisch. Inhalen blijft, ondanks de smallere auto’s, een lastig verhaal in Monaco. Van de andere kant: het blijft wel Ferrari. Ik ben benieuwd of de strategie-afdeling deze keer wel de Italiaanse hoofden koel kan houden.

Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Discover