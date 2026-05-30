Waarom je deze luxe Hyundai van Domeinen beter kunt laten gaan

Een EV voor erbij of als vervanger van je benzineauto? Je bent niet de enige die hier aan denkt. Op Marktplaats vind je genoeg gebruikte EV’s, maar je kunt ook kijken wat er op de veiling van Domeinen Roerende Zaken wordt aangeboden. Ik kom er vandaag een erg bijzonder kavel tegen dat ook nog eens elektrisch is, maar je wel beter kunt laten gaan.

Je kijkt hier naar de Hyundai Nexo. Dit is een ruime SUV met een behoorlijk luxe interieur. De auto die bij Domeinen staat heeft bijvoorbeeld een erg stijlvol wit interieur. Ook van buiten ziet de Hyundai er niet verkeerd uit en er zijn volgens de veilingmeesters alleen wat gebruikerssporen te bespeuren.











Waarom niet voor de Nexo gaan

Het onderscheidende element van de Nexo maakt hem ook meteen een stuk minder interessant. De Nexo is namelijk een FCEV: Fuel Cell EV, oftewel een waterstofauto. Een torretje dat gevoed wordt met H2 wekt energie op en zet hem om naar stroom voor de aandrijving. Daarmee heb je maar 163 pk, maar wel 395 Nm koppel. De actieradius is 666 kilometer op een volle tank waterstof.

Zo’n rijbereik is voor een elektrisch rijdende auto van die tijd lang niet gek, maar weet wel: waterstof is moeilijk verkrijgbaar en niet bijster goedkoop. Daarnaast heeft deze Nexo er al ruim 130.000 kilometer op zitten. Wie weet wat voor onderhoudsproblemen je gaat tegenkomen… Tevens is de Nexo nog niet geregistreerd. Je hebt dus ook geen of weinig weet over zijn verleden.

Lekker laten gaan dus deze Nexo. Er is toch al een waaghals die ruim 3.400 euro heeft geboden op Domeinen RZ . Weet wel: de grootste afknapper van deze SUV is zijn afschrijving . Een tijdje terug kwamen we een Nexo tegen op Marktplaats. Die kostte nieuw 73.000 euro en als occasion nog geen 10.000 euro.

