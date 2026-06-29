Waarom je EV straks kan trillen alsof er een V8 voorin ligt

Na de neppe motorgeluiden en neppe versnellingsbak komen er nog meer fakers naar EV’s om dichterbij het benzineautogevoel te komen. Bentley heeft namelijk een bizar patent ingediend om dat karakteristieke 'schudden' kunstmatig terug te brengen in hun toekomstige EV's. Het Amerikaanse CarBuzz spitte de patentdatabase door en stuitte op de opmerkelijke documentatie. Bentley beschrijft in het document hoe de bestaande actieve luchtvering, de koets kan laten bewegen zodra het stroompedaal intrapt. En dat precies wanneer ze bezig zijn met de eerste EV van het merk.

Wanneer de bestuurder 'gas' geeft in stand, trekt de verering aan de rechterkant razendsnel in, terwijl de linkerkant juist omhoog komt. Het systeem reageert in minder dan een halve seconde om de kanteling van een krukas na te bootsen. De beweging is overigens minimaal. Volgens Bentley beweegt de carrosserie hierbij met maximaal één graad en 5 centimeter hoogteverschil. Desondanks is het ‘’een voldoende waarneembaar effect’’, aldus de makers.

Kies je neppe blok

Omdat het een simulatie is, kan Bentley veel kanten op met de trillingen van de nep motor. De software moet bijvoorbeeld in staat zijn om het karakter van "diverse automobielen" te emuleren. Da’s misschien maar goed ook. We kennen immers allemaal het muntjesexperiment van Bentley. Door een muntstuk rechtop op de draaiende motor te leggen, moet het muntstuk door het gebrek aan trillingen rechtop staan ​​en valt het niet om. Misschien dat de trillingen uit een jaren ‘20 Bentley-motor al wat heftiger zijn. Of zou dit de patent ook voor andere VAG-merken kunnen zijn?

Ook neppe launch control

Het patent gaat nog een stap verder. Bij een traditionele brandstofauto zakt de achterkant van de auto in zodra je de rem en het gaspedaal tegelijkertijd intrapt en voor launch control gaat. Bij een EV is dat natuurkundig gezien niet nodig voor een snelle start, maar voor de beleving wil Bentley de achterophanging tijdens de Launch Control-modus bewust omlaag trekken. We beginnen nu wel een beetje door te slaan in het benzineautogevoel voor de EV, nietwaar?