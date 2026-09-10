Het is de schuld van AI dat je dit bij een occasion moet checken

Het kopen van een occasion komt met een checklist. Maar belangrijker dan ooit tevoren is dat je het onderhoud check. Of dat nu met stempels in het boekje is gedaan, of digitaal in de computer van de auto. Het heeft alles te maken met kostenbesparingen en AI.

Als een vorige eigenaar flink heeft bezuinigd op onderhoud loop jij met een grote boog om die gebruikte auto heen. Dat is nu relevanter dan ooit, blijkt uit de Maintenance Monitor van PETRONAS Lubricants International. In het onderzoek komt naar voren dat dertig procent van de autobezitters zegt wel eens een onderhoudsbeurt over te slaan omdat die te duur is. Vorig jaar was dat nog 22 procent.

Onderhoud wordt steeds vaker uitgesteld

Kortom, er mist een stempeltje of een datum in de boordcomputer. In totaal laat 83 procent van de Nederlanders jaarlijks onderhoud uitvoeren. Dat klinkt nog altijd behoorlijk netjes, maar ook dat percentage is gedaald. In 2025 maakte nog 87 procent jaarlijks een onderhoudsafspraak.

Daarnaast kiest een kwart van de automobilisten bewust voor een goedkopere garage. Dat hoeft natuurlijk helemaal geen probleem te zijn, maar het onderzoek laat wel zien dat financiële druk steeds vaker een rol speelt bij beslissingen rondom onderhoud . Bij een zoektocht naar je volgende occasion loont het om zeker de facturen op te vragen. Want een stempeltje van Picobello bv zegt alsnog weinig natuurlijk.

Het is de schuld van AI

Kennis over onderhoud aan de auto is niet bepaald geweldig. 59 procent van de Nederlanders vindt dat het daar zelf te weinig van weet. Slechts 54 procent zegt bijvoorbeeld te weten hoe olie moet worden ververst en 29 procent weet niet eens welke olie in de eigen auto hoort.

AI wordt steeds vaker ingeschakeld als digitale bijrijder. 22 procent heeft AI al eens gebruikt om een autoprobleem op te lossen en 33 procent zou de technologie gebruiken om beter te begrijpen wat er op een garagerekening staat.

Vooral jongeren zijn enthousiast. Van de automobilisten tot en met 34 jaar zou 49 procent AI gebruiken om een garagerekening te begrijpen. Bij 55-plussers is dat slechts 18 procent.

Dat is natuurlijk een prima manier om AI te gebruiken. Maar tegelijkertijd is er ook een ontwikkeling gaande dat AI gebruikt wordt als een virtuele monteur die een virtuele diagnose aan je auto gaat stellen. Een chatbot kan prima uitleggen wat een waarschuwingslampje betekent, maar kan niet onder je auto kruipen om te controleren wat er daadwerkelijk mis is.

Chat, wat is dit geluidje dat ik hoor? Ja, dat is natuurlijk geen vervanging van een echte monteur. Als de AI zegt dat het geen probleem is en je nog een jaartje door kan rijden, ben jij straks potentieel de pineut als koper van die toekomstige occasion.

Toch zegt 72 procent van de Nederlanders bij een probleem liever direct een garage in te schakelen dan eerst AI raadplegen. En dat is misschien maar goed ook.

Foto: magnusvannoord via Autoblog Spots