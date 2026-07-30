Waarom je ineens niet meer normaal kunt autorijden als het warm wordt

File richting Frankrijk, de airco op standje Antarctica en een half bevroren Red Bull binnen handbereik. Dan zit je toch goed? Blijkbaar niet. Volgens verkeersveiligheidsexperts kan rijden tijdens extreme hitte je reactievermogen nogal flink aantasten. En dat merk je vaak pas als het eigenlijk al te laat is.

Je airco lost niet alles op

Veel automobilisten denken dat een goed werkende airco het probleem wel oplost. Maar volgens Arie Vroege, vicevoorzitter van de Vereniging Rijschool Belang (VRB), is dat niet helemaal juist. Ook als het in de auto lekker aangenaam aanvoelt, kan langdurige blootstelling aan hitte ervoor zorgen dat je concentratie afneemt.

En doordat jouw concentratie afneemt, reageer je minder snel, ben je minder alert en neemt de kans toe dat je verkeerssituaties later opmerkt. Drink je onderweg ook nog eens te weinig, dan kunnen uitdrogingsverschijnselen het probleem nog erger maken. En daar kunnen rommelige gevolgen aan vastzitten.

Volgens Vroege is het verraderlijke vooral dat je de signalen vaak pas te laat herkent. Merk je dat je vaker moet knipperen om scherp te blijven zien, meer kleine stuurcorrecties maakt of situaties later opmerkt dan normaal? Dan is je reactievermogen volgens hem al aardig afgenomen.

'Het effect is vergelijkbaar'

Vroege trekt zelfs een nogal opvallende vergelijking. Volgens hem is de oorzaak dan wel anders, maar het effect vergelijkbaar met rijden onder invloed van alcohol: je reageert trager op onverwachte situaties en bent minder een stuk minder scherp achter het stuur.

Dat is juist in deze periode een wel een aandachtspuntje. De komende weken trekken namelijk miljoenen Nederlanders richting hun vakantiebestemming en veel van deze mensen maken dan langere autoritten dan ze de rest van het jaar gewend zijn.

Het advies is daarom eigenlijk al hetzelfde als altijd: rijd maximaal twee uur achter elkaar en neem daarna minstens een half uur pauze. Gebruik die tijd om lekker wat te drinken, even de benen te strekken of de auto op te laden of vol te tanken. Reis je met meerdere bestuurders? Wissel dan gewoon even af zodat je later op je bestemming samen kan genieten van een koud biertje.

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