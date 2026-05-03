Waarom jij deze 'raceauto' in je woonkamer wil

We weten niet hoe jouw woonkamer eruit ziet, maar zou er ruimte zijn voor een raceauto? Een Italiaanse designfirma genaamd Teckell vindt dat je die ruimte maar moet maken. Of je nou wil of niet. Geen zorgen: hij is deels functioneel.

Teckell presenteert de Nivola, een ietwat abstracte weergave van een raceauto. En dan wel eentje uit de begindagen van de autoracerij. Hij heet dan ook de Nivola omdat het de bijnaam is voor Tazio Nuvolari, een succesvolle Italiaanse coureur uit de begindagen van de autosport. Het wordt niet helemaal duidelijk of één specifieke bolide van Nuvolari als inspiratie diende, maar de simpele sigaarvorm is redelijk universeel.

Functioneel

Goed, alles aan de Teckell Nivola ademt 'dit is een duur hebbedingetje voor het interieur van een miljoenen kostend penthouse' en dat gaan we absoluut niet ontkennen. Als doekje voor het bloeden is het ding wel functioneel. Nee, er zit geen motor in zodat je van je bed naar je bank kan tuffen binnenshuis, hij is functioneel als simulator-basis. Een simrig, zoals dat ook wel eens wordt genoemd. Teckell levert een 49 inch curved-scherm bij de Nivola met een soundbar. Voor zover wij begrijpen zit een computer ingebouwd en dienen reeds geïnstalleerde pedalen en een stuur dan als de besturing voor je games. Dat stuur heeft Force Feedback en kan magnetisch gemonteerd of gedemonteerd worden.

Er is zelfs een upgradepakket beschikbaar voor de Teckell Nivola met haptische feedback in de pedalen, een vijfpuntsgordel en een bassmodule die geluidsvibraties naar de stoel stuurt. Ook krijg je dan betere hardware in de pc. In beide versies is de standaardgame die alvast voor je geïnstalleerd is, Assetto Corsa. Als Italiaans designhuis met deze Italiaanse game wel logisch.

Prijs(?)

Er wordt nog geen prijs gecommuniceerd voor de Teckell Nivola. Gezien het beoogde clientèle voor dit soort designspullen verwachten we echter dat je er een mooie middenklasser van kan kopen. Je weet wel, als je het moet vragen, kan je het toch niet betalen. Er worden 50 per jaar gebouwd en ze zijn made to order.