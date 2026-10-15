Waarom jij je volgend jaar ook nog scheel gaat betalen aan de pomp

Hoop jij net als iedereen dat tanken in 2027 weer een beetje leuk wordt? Dan moet ik je helaas teleurstellen... Volgens het Internationaal Energieagentschap (IEA) is de kans heel groot dat de krapte op de brandstofmarkt ook in 2027 aanhoudt. Dat betekent dus ook volgend jaar slecht nieuws voor de portemonnee. Tenzij kabinet Jetten besluit te helpen, maar je gelooft vast niet meer in sprookjes.

Het nogal slechte nieuws komt van het nieuwste Oil Market Report van IEA. Je zou zeggen dat als de wereld minder olie nodig heeft, de prijzen aan de pomp vanzelf weer beginnen te glimlachen. Helaas is dat dus niet zo simpel. De vraag naar olie daalt dit jaar dan wel flink, maar de beschikbaarheid van brandstoffen blijft tegelijkertijd ook nog lekker onder druk staan. En dus blijft de prijs aan de pomp gewoon hoog.

Voor degenen die de hele situatie niet mee hebben gekregen: de aanvoer van olie en brandstoffen is nogal verstoord door al dat gedoe in het Midden-Oosten. Daarnaast zorgen de problemen met de Russische olie-industrie er ook nog eens voor dat er minder diesel beschikbaar is. Kortom: een hoop gedoe dat onze brandstofprijs van het ene naar het andere record jaagt.

De pijn blijft nog even

En wat dus misschien nog wel het vervelendste is, is dat dit probleem niet zomaar verdwijnt als we op 31 december het nieuwe jaar inluiden door met z'n allen naar de vuurwerkshow op TV te kijken. De productie van raffinaderijen zal zich waarschijnlijk wel gaan herstellen en de dieselmarkt zal in het eerste kwartaal van 2027 vast weer een overschot laten zien. Maar hoe positief dat ook klinkt, de strijd is daarmee echt nog niet gewonnen.

Dat komt omdat de voorraden in 2026 gewoon zo keihard zijn gekrompen dat even een boost in overschot simpelweg niet genoeg is om dat tekort weg te werken. En om die reden blijft de dieselmarkt volgens het agentschap voor het grootste deel van 2027 nog krap. Zolang de aanvoer uit het Midden-Oosten niet echt op gang komt, blijft het dus een beetje aanklooien bij de pomp.

Wat dat voor ons betekent? De Nederlandse automobilist die ondertussen na de klik nog probeert de laatste druppeltjes uit de slang te krijgen? Niet veel goeds helaas. Het IEA hangt nog geen prijskaartje aan de brandstofprijzen van volgend jaar. Die prijzen hangen natuurlijk ook van andere factoren af.

Eén ding is in ieder geval duidelijk: goedkope brandstof kan je voorlopig vergeten. Helaas... Ik zou zeggen: kijk waar je in de buurt het goedkoopst kan tanken, probeer een beetje zuinig te rijden en koop een fiets.

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