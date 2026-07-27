Experts waarschuwen: laadpaal vergroot risico op meterkastbrand

Elektrisch rijden is natuurlijk hartstikke mooi. Stekker erin, 's ochtends met een volle accu vertrekken en jezelf een schouderklopje geven omdat je nooit meer langs de pomp hoeft en dat elke dag aan je vrienden kan vertellen. Maar terwijl jij naar je laadpaal kijkt, wijzen experts naar iets heel anders: de meterkast. En daar gaat het volgens hen steeds vaker mis.

De laadpaal is niet het probleem

Wie een laadpaal laat plaatsen, denkt meestal na over de auto, de kabel en misschien nog of het hele feestje wel past op de oprit. Veel minder aandacht gaat uit naar de groepenkast die al die extra stroom maar even lekker moet gaan verwerken.

Volgens Techniek Nederland, KRADO en andere experts wordt de gemiddelde meterkast tegenwoordig harder belast dan ooit. Niet alleen door laadpalen, maar ook door zonnepanelen, warmtepompen en thuisbatterijen. Los zijn die systemen natuurlijk niet meteen onveilig, maar een oudere of slecht aangepaste installatie kan de combinatie gewoon niet altijd aan.

Dat zie je natuurlijk weer terug in de cijfers. In 2021 werden nog 106 incidenten in meterkasten geregistreerd. Vorig jaar waren dat er al 176. Gemiddeld gaat het inmiddels om zo'n drie incidenten per week, waarbij brand de meest voorkomende uitkomst is. Leuk dat je buurman elektrisch rijdt, minder leuk als jouw huis aan die van hem vastzit.

Iedereen knoopt iets erbij

Volgens de branche ontstaat het probleem vaak niet doordat één apparaat te veel vraagt, maar juist doordat iedereen steeds iets toevoegt. Eerst komen de zonnepanelen, daarna de laadpaal, vervolgens een warmtepomp en misschien later nog een thuisbatterij. Ondertussen vraagt bijna niemand zich af of de meterkast uit de jaren negentig dat allemaal eigenlijk nog wel zo leuk vindt.

Elektriciens komen volgens Techniek Nederland regelmatig situaties tegen waar je liever geen stroom doorheen jaagt: meerdere kabels onder één aansluiting, gesmolten isolatie, slechte verbindingen en te dunne bedrading. Dat lijkt misschien een detail, maar juist zulke kleine foutjes kunnen bij langdurig hoge belasting flink heet worden. En we weten allemaal wat er dan gebeurt.

Maak er geen bezemkast van

Alsof dat allemaal nog niet genoeg is, gebruiken veel Nederlanders de meterkast natuurlijk ook als opslagruimte. De stofzuiger staat ervoor, de paraplu's hangen erin en ergens ligt nog een stapel oud papier. Allemaal niet ideaal, zeggen de experts. Minder ventilatie betekent meer warmte en extra brandbaar materiaal helpt ook niet als het toch misgaat.

De boodschap is daarom eigenlijk heel simpel. Heb je een laadpaal laten installeren of ben je van plan je huis verder te verduurzamen? Laat dan niet alleen het nieuwe apparaat aansluiten, maar laat meteen beoordelen of je complete elektrische installatie dat allemaal nog wel aankan.

Via: RTL



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