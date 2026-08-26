Max Verstappen moet op z'n strepen gaan staan en de transfer van Lambiase blokkeren

Maak ervan wat je wilt, maar met het zetten van zijn handtekening onder het contract tot en met 2030, heeft Max Verstappen de nodige macht binnen Red Bull Racing verkregen. En die macht zou hij wel eens kunnen gebruiken om McLaren in de weg te zitten.

Eerder dit jaar werd bekend dat Gianpiero Lambiase, de race engineer van Max Verstappen, in 2028 voor McLaren aan de bak gaat. Dat bekent dat hij al ruim voor die tijd bij Red Bull vertrekt voor wat 'gardening leave'. Maar hoewel de overstap al in kannen en kruiken lijkt te zijn, denkt F1-journalist Peter Windsor dat er achter de schermen mogelijk nog wordt gewerkt aan een contract om Verstappens teamgenoot binnen te gelederen te houden.

Max moet ingrijpen

"Het is een interessant punt, maar nu Max heeft besloten om tot 2030 bij Red Bull te blijven, vraag ik me af hoe hard hij zich nu gaat inzetten om GP bij Red Bull te houden en die deal te dwarsbomen", stelt Windsor in een podcast. "Misschien heeft hij (Lambiase - red) wel getekend, maar geld verandert alles, nietwaar? Aan zoiets werken zou problematisch zijn als hij al weg was of met 'gardening leave' zat of zo, maar hij is er nog steeds. Hij werkt samen met Max."

Windsor dikt zijn standpunt aan en stelt dat Verstappen moet ingrijpen en zich meer als Schumacher moet gedragen: "Een van de taken van Max zal nu, denk ik, zijn om GP te behouden. Ik zeg dat in de context van Michael Schumacher: als Michael iemand wilde hebben die voor hem en zijn team bij Ferrari zou werken, dan kreeg hij die ook. Het maakte niet uit wat er in het contract stond, hij zorgde ervoor dat het gebeurde", aldus Winsdor. "Ik denk dat Max zich een beetje in die houding moet verplaatsen als het om GP gaat."

Bijna goed

Grappig genoeg lijkt de theorie van Windsor maar gedeeltelijk op de realiteit te berusten. Red Bull heeft namelijk al aangekondigd dat Performance Engineer Tom Hart de taken van GP zal overnemen na zijn vertrek. Hierbij lijkt het team een stokje voor Harts transfer naar Williams gestoken te hebben. Waarschijnlijk is hem een beter bod gedaan dan Williams hem kon bieden, om zo de al bijna 15 jaar bij Red Bull werkende Brit binnenshuis te houden.

Via GPFans

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