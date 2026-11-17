George Russell is nog niet zeker van zijn tweede plaats terwijl teammaat en kampioen Kimi Antonelli alleen nog voor de statistieken rijdt. Daarom zou Mercedes nu Russell als kopman aanwijzen. Toch komt de langverwachte motorupgrade alleen naar de auto van Antonelli.

Komend weekend racet de Formule 1 in Las Vegas. Daar introduceert Mercedes volgens The Race de langverwachte ADUO-upgrade. A-watteh? De ADUO-regeling (Additional Development and Upgrade Opportunities) houdt in dat F1-motorfabrikanten die achterlopen op de sterkste verbrandingsmotor extra ontwikkelingen aan de V6 mogen doen.

Hoewel Mercedes met zijn nieuwe chassis de rest van het veld compleet zoek reed, oordeelde de FIA dat de Mercedes-krachtbron 2 tot 4 procent achter lag op de toonaangevende Red Bull-verbrandingsmotormotor. Daardoor kreeg Mercedes voor 2026 (én voor 2027) toestemming om een aangepaste, verbeterde turbo te ontwikkelen.

Antonelli rijdt met nieuwe turbo

Omdat de titels toch al binnen waren, had Mercedes geen haast. In Las Vegas wordt de nieuwe turbo nu toch al getest met het oog op volgend jaar. Volgens onze bron zou alleen de auto van Kimi Antonelli de nieuwe turbo krijgen. Dat klinkt krom na de eerdere aankondiging van Toto Wolff dat zijn team er alles aan ging doen om George Russell aan de tweede plaats in het rijderskampioenschap te helpen. Wolff suggereerde zelfs teamorders in te zetten om de Brit te helpen.

Waarom rijdt Russell niet met de nieuwe turbo?

Er zit in het passeren van Russells auto een logische rekensom. Antonelli heeft dit seizoen pas drie van zijn vier toegestane turbo's verbruikt en kan het nieuwe onderdeel dus zonder straf laten monteren. Russell zit door eerdere pech al op vijf turbo's. Een zesde exemplaar zou hem in Las Vegas direct een gridstraf van vijf plaatsen opleveren. Dat helpt natuurlijk niet in zijn inhaalrace naar de tweede plaats. Hij staat voor de GP van Las Vegas 2026 op de derde plaats met 17 punten achterstand op Max Verstappen. Achter hem staat Lewis Hamilton met maar één puntje minder.

Bovendien is het nog maar de vraag hoeveel George Russell er daadwerkelijk mee mist. Eerder dit seizoen zette het team al eens nieuwe onderdelen op de auto, waarna de W17 juist trager bleek te zijn en de coureurs zich niet meer thuis voelden in de balans van de auto.

Ook Toto Wolff tempert de verwachtingen voor Las Vegas. Volgens de teambaas gaat het dit weekend vooral om het verzamelen van praktijkdata voor 2027 en is de verwachte tijdwinst van de nieuwe turbo relatief klein. In ieder geval te klein om de potentiële gridstraf van Russell goed te maken. Russell mag het dus gewoon met zijn vertrouwde spullen uitzoeken op The Strip. Eerst maar eens zorgen dat je de auto recht houdt aan het einde van de pitlane.