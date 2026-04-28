Waarom milieugroep T&E tegen duurzame biobrandstof is

‘’Geavanceerde biobrandstoffen zijn niet het betaalbare alternatief voor olie dat de brandstofindustrie beweert.’’ Dit is niet een uitspraak van een EV-bouwer of laadpalenboer. Nee, dit zegt Transport & Environment, de Europese milieugroep die onderzoek doet naar hoe de Europese mobiliteit zo groen mogelijk kan zijn. Da’s best vreemd toch, een milieubeweging die biobrandstof op de hak neemt?

Het zit zo: T&E heeft onderzoek gedaan naar de kosten van pure HVO (Hydrotreated Vegetable Oil). Dit is een dieselsoort die gewonnen wordt uit plantaardige oliën die je krijgt uit gebruikt frituurvet en resten uit de landbouwindustrie. Je kunt het spul nu al tanken in je dieselauto. BMW gebruikt de duurzame diesel bijvoorbeeld al bij het aftanken van auto's die de fabriek verlaten.

Bijna twee keer zo duur

Volgens de onderzoekers is biobrandstof niet de manier om tot een duurzamere mobiliteit te komen. Het spul is gewoonweg te duur. T&E heeft uitgerekend dat het gebruik van HVO gemiddeld 79 procent duurder is dan het opladen van een elektrische auto. ‘’Het opladen van een elektrische auto kost in de EU gemiddeld 7 euro per 100 kilometer, terwijl het opladen van pure HVO 13 euro kost voor dezelfde afstand’’, schrijven de wetenschappers.

Aan de hand van deze studie wil T&E, de Europese Unie oproepen om vooral NIET mee te gaan in wat landen als Duitsland en Italië willen: minder strenge regels voor de verbrandingsmotor in 2035. Eén van de ideeën is om auto’s op geavanceerde biobrandstof emissievrij te verklaren. ‘’Dit ondanks het feit dat er niet genoeg geavanceerde biobrandstoffen beschikbaar zijn’’, schrijven de onderzoekers. Oké, zit misschien wat in, maar dat heeft toch niks te maken of het emissievrij of milieubewust is?

T&E gaat verder: ‘’Als de autolobby slaagt, zouden automobilisten gedwongen kunnen worden om nog duurdere biobrandstoftechnologieën aan te schaffen vanwege de beperkte hoeveelheid beschikbare HVO. Minder ontwikkelde biobrandstoftechnologieën – op basis van grondstoffen zoals het biomassa-gedeelte van gemeentelijk afval of cellulose-resten – zouden gemiddeld 80% tot 110% duurder kunnen zijn dan het rijden in een elektrische auto, zo blijkt uit het onderzoek.’’

Toch niet zo groen

Het gaat de onderzoekers ook om het moment waarop HVO niet meer uit de restjes uit jouw frituurpan en de overblijfselen van de productie van zonnebloemolie. Je kunt het recyclen lastig duurzaam opschalen als dat nodig is. In dat geval zullen producten zelf maar extra zonnebloemen oogsten om HVO van te maken. En dan valt er al een deel van het groene karakter weg.

Nog een probleem: de autosector is niet de enige die inzet op biobrandstof. Ook in de luchtvaart zijn er, zeker in Europa, flink mee bezig. ‘’Leveranciers van vliegtuigbrandstof hebben een sterke prikkel om geavanceerde biobrandstoffen aan te schaffen, aangezien het EU-mandaat voor duurzame vliegtuigbrandstoffen (ReFuelEU) sancties oplegt die tweemaal zo hoog zijn als het prijsverschil tussen fossiele vliegtuigbrandstof en biobrandstoffen’’, lezen we bij T&E.

Kortom, het blijft wat vreemd dat een organisatie als Transport & Environment tegen het gebruik van biobrandstof is, maar wie verder kijkt, kan wel inzien waarom de onderzoekers er niet zo happig op zijn. Nu kan het prima werken als duurzaam alternatief voor de persoon met een dikkere portemonnee, maar het moet geen gemeengoed worden, anders betaalt de klant zich scheel aan een groene oplossing die minder groen kan worden dan gedacht.