Huh? Deze 26 jaar oude Leon op Marktplaats kost €20k

Een zwarte Seat Leon uit 2000, dat is normaliter een auto waar we voorbij scrollen op Marktplaats. Bij deze auto werd onze aandacht echter getrokken door de prijs: er wordt € 19.950 (!) voor deze oude Leon gevraagd.

Dat lijkt een typefoutje, want normaal is zo’n eerste generatie Leon hooguit een paar duizend euro waard. Niet is echter minder waar: de verkoper wil echt € 19.950 hebben voor deze auto. Dat heeft alles te maken met de kilometerstand. Deze Seat Leon heeft 7.097 kilometer op de teller staan. Dat is voor iedere auto uit 2000 extreem weinig, en al helemaal voor een Leon. Je moet al moeite doen om een exemplaar te vinden met minder dan 2 ton op de klok.

Fabriekscollectie









Deze Seat is een oude bekende, want deze maakt onderdeel uit van de fabriekscollectie van Brussel, die vorig jaar door onze vrienden van The Collectables opgekocht is. Wouter was aanwezig toen deze auto’s werden opgehaald bij de fabriek. Over fabrieksnieuw gesproken...

Deze auto is kennelijk niet bij een liefhebber terecht gekomen (zoals eigenlijk de bedoeling was), want hij staat dus nu alweer te koop. Dit is waarschijnlijk de eerste keer in de geschiedenis dat een Seat Leon ‘geflipt’ is. Overigens is de auto vorig jaar geveild voor slechts € 9.625, dus de verkoper hoopt flinke winst te maken.

Leon V5

Overigens is de kilometerstand niet het enige dat deze auto bijzonder maakt. Onder de motorkap ligt namelijk een V5. Dat is een unieke motor, die ook vrij zeldzaam is in de Leon. De Leon V5 is maar één jaar geproduceerd. De 2,3 vijfcilinder – die eigenlijk geen echte V-motor is, maar een VR5 – produceert 150 pk. Niet heel indrukwekkend, maar zo’n vijfcilinder klinkt wel leuk.

Helaas kun je niet zoveel met deze auto, want deze heeft nooit op kenteken gestaan en het wordt ook lastig om dat nog te regelen. Maar eigenlijk maakt dat geen zak uit, want de waarde van de auto zit ‘m in de lage kilometerstand. Dus deze koop je sowieso niet om ermee te rijden.

Heb je altijd al gedroomd van een Leon V5 met een lage kilometerstand? Dan kun je terecht op Marktplaats.

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